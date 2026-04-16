Successo della VI edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit

Oltre 500 partecipanti, alto livello istituzionale e proposte concrete per la cyber defence italiana.

Tra i testimonial i Ministri Crosetto, Nordio, Pichetto Fratin

Si è conclusa ieri con grande successo di pubblico e di contenuti la VI edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, svoltasi il 14 e 15 aprile 2026 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi nel prestigioso Palazzo Simonetti Odescalchi (Via Vittoria Colonna 11, Roma).

Promosso da ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, l’evento si è svolto con l’alto patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) e con la media partnership della RAI. Tra i co-organizzatori anche Alé Comunicazione, agenzia leader nelle relazioni istituzionali per le aziende del settore cybersicurezza.

La due giorni ha confermato il ruolo di piattaforma nazionale unica in Italia sul mondo della cyber defence, dell’innovazione in ambito sicurezza e delle tecnologie per la difesa, riunendo imprese, istituzioni, Forze Armate e Pubblica Amministrazione in un confronto di altissimo livello su temi strategici come resilienza cibernetica, intelligenza artificiale applicata alla difesa, sovranità digitale e nuovi equilibri geopolitici. Di particolare rilevanza anche l’importante intervento sul tema etico per l’approccio alle nuove tecnologie di Monsignor Renzo Pegoraro Presidente della Pontificia accademia per la Vita.

“La VI edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit ha superato ogni aspettativa. In due giorni intensi abbiamo riunito istituzioni, Forze Armate, imprese e giovani innovatori attorno a un obiettivo comune: rendere l’Italia più sicura, più resiliente e più competitiva nel dominio digitale. Le proposte emerse, il livello degli interventi e la qualità del confronto dimostrano che, quando pubblico e privato lavorano insieme con visione strategica, possiamo trasformare le sfide della cybersicurezza in opportunità di crescita e leadership per il nostro Paese. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti e alle istituzioni che hanno creduto in questo progetto: insieme abbiamo gettato le basi per una collaborazione concreta che dovrà proseguire nei prossimi mesi. L’Italia ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento europeo nella cyber defence e nell’innovazione per la sicurezza nazionale.” Così il Presidente dell’ANGI, Gabriele Ferrieri.

Hanno portato il loro contributo diversi rappresentanti del Governo e dei vari dicasteri.

“La disponibilità e il governo dell’IA e dei dati, vero centro di gravità della nuova rivoluzione industriale, sono oggi indissociabili dalla difesa nazionale e dalla protezione degli interessi vitali del Paese. Tali strumenti trasformano già oggi i sistemi autonomi, la cyber-difesa, l’intelligence e la capacità di deterrenza. Per questo, la Difesa ha adottato una propria strategia e si doterà entro la fine del 2026 del Laboratorio di Intelligenza Artificiale per la Difesa, destinato a diventare un centro di eccellenza Nazionale per l’innovazione applicata, il punto di aggregazione delle competenze e il motore di delivery delle principali soluzioni di IA per la Difesa. L’obiettivo è molto chiaro: passare dalla strategia alla esecuzione in tempi certi”. Così il Ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua lettera come contributo al Summit.

“Siamo in una fase di transizione sistemica in cui la tecnologia è leva strategica di sviluppo e fattore decisivo di sovranità. Governare intelligenza artificiale, cybersicurezza e innovazioni emergenti significa rafforzare la resilienza del Paese, prevenire vulnerabilità e difendere il sistema produttivo da minacce sempre più pervasive, riconducibili anche ad apparati statali ostili e reti criminali. È necessario un approccio alla sicurezza integrato in cui tecnologie come IA, 5G e quantistica possano trasformare il rischio in opportunità e la sicurezza in fattore abilitante della competitività”. Così il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso nella sua lettera come contributo al Summit.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio: “Non bisogna aver paura delle innovazioni, delle novità e di quello che è lo sviluppo della scienza, della tecnologia e dell’ingegno umano. Bisogna però sempre tener presente i limiti che queste soluzioni pongono, come i confini della nostra morale nel campo della genetica. Per quel che riguarda la cybersicurezza il punto è che si tratta di uno strumento estremamente vulnerabile, come sono vulnerabili tutti quanti gli elementi costruiti dall’uomo, e per questo stiamo prendendo in grandissima considerazione, con grandissima serietà, tutte queste problematiche per organizzare le difese. Difese che si organizzano a livello normativo e si organizzano a livello operativo”.

“Le minacce cybernetiche sono un rischio crescente nelle nostre comunità, che riguarda certamente i singoli cittadini e la loro privacy, ma che possono pericolosamente colpire le pubbliche amministrazioni, danneggiare le imprese e anche le preziose infrastrutture energetiche che servono alla nostra sicurezza. Una grande attenzione comune a questi temi, senza sottovalutazioni, che parta proprio dalla spinta dei più giovani, può essere la migliore risposta verso uno sviluppo sostenibile anche a livello sociale, che per affermarsi ha bisogno di una società del domani più connessa e più sicura”. Così il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin nella sua lettera come contributo al Summit.

“Con la tecnologia digitale abbiamo capito che la sovranità non è più solamente un concetto legato ai confini fisici. Si misura anche attraverso la dislocazione dei cavi sottomarini e dei satelliti. Passa attraverso la localizzazione dei data center, nelle reti di telecomunicazione, nelle catene del software e nelle chiavi crittografiche che proteggono le nostre informazioni e le nostre transazioni. Questa espansione del concetto di sovranità è anche il motivo per cui la cybersicurezza è uscita definitivamente dal perimetro tecnico in cui si trovava fino a pochi anni fa. Oggi parlare di sicurezza cyber significa discutere di sicurezza nazionale, di politica industriale e di posizionamento geopolitico: in una parola, di sovranità”. Così invece Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo videomessaggio come contributo all’Innovation Cybersecurity Summit.

La Unimarconi, in qualità di host partner, ha sottolineato:”L’Innovation Cybersecurity Summit rappresenta un’importante occasione di confronto su un tema oggi centrale per lo sviluppo del Paese – così il Presidente di Unimarconi, Alessio Acomanni – Ospitare questa iniziativa conferma l’impegno dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi nel promuovere il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico sui temi dell’innovazione e della sicurezza digitale. In un contesto in continua evoluzione, riteniamo fondamentale contribuire alla formazione di competenze qualificate e alla diffusione di una cultura digitale consapevole, in grado di sostenere la competitività e la resilienza del sistema Paese.”

Hanno partecipato attivamente come main partner e contributor anche importanti realtà del settore privato. Numerosi gli interventi di esperti del settore che hanno analizzato l’andamento del mercato e la resilienza delle infrastrutture critiche.

“La sfida più rilevante consiste nel bilanciare le esigenze di sicurezza, necessarie per mitigare gli effetti delle minacce ibride, con il rispetto delle prescrizioni normative. A ciò si aggiunge la necessità di gestire in modo efficace e strutturato le complessità derivanti dall’interdisciplinarità dei diversi settori coinvolti. In questo contesto, il ruolo dei gestori dei servizi essenziali di pubblica utilità è destinato a diventare sempre più determinante nel panorama della sicurezza nazionale”. Così Alessandro Manfredini Direttore Group Security e Cyber Defence – A2A e Presidente Aipsa.

“In un contesto storico complesso in cui la tecnologia AI accelera la produttività – afferma Marco Molinaro Responsabile Cybersecurity di Accenture – dobbiamo riconvertire il modo di lavorare con questi nuovi strumenti della professione, passando da un modello di controllo human-in-the-loop a un modello di governo human-in-the-lead. Questo approccio tutela la resilienza e la continuità operativa delle organizzazioni, elevando il ruolo dell’individuo”.

“Le minacce che dobbiamo affrontare non arrivano frontalmente scivolano lungo le connessioni tra un operatore e l’altro, attraversano il confine tra pubblico e privato, si insinuano dove i controlli sono divisi. Per questo il partenariato tra imprese e istituzioni deve smettere di essere un principio e diventare una pratica: condivisione reale di dati e segnali, in tempo utile, con l’intelligenza artificiale come strumento che permette di intercettare i problemi prima che diventino incidenti. Oggi quella condizione non è ancora garantita. È da qui che dobbiamo partire”. Così Giuseppe Mocerino Presidente di Netgroup SpA

La manifestazione ha visto numerosi sponsor e partner sostenitori tra cui: Impatto Digitale Group; Aipsa (scientific partner); Unimarconi (Host Partner); Palo Alto (knowledge partner); Accenture; A2A, aizoOn, Bip CyberSec; Bitdefender, Check Point, Cyber Guru, Domyn, Fata Informatica, Imprivata, Lutech, Meta, Negg Group, Netgroup, Netskope, Olidata, Reevo, Rina, Polo Strategico Nazionale, TeamSystem, Teleconsys, Thales, Tinexta Cyber, TrendAI; Zenita Group. Technical partner San Bernardo e Tucano.

La VI edizione ha generato proposte operative, rafforzato partnership pubblico-privato e confermato l’urgenza di una visione condivisa per rafforzare la resilienza cibernetica del Paese. L’appuntamento è già rinnovato per la prossima edizione.