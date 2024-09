Successo al San Valentino per la postazione itinerante RAEE e non solo. Dal 23 settembre partiranno le Eco Isole Mobili

Cisterna di Latina – Davvero un bel finale, giovedì scorso nel quartiere San Valentino, per “IoRAEEciclo”.

Partito lo scorso aprile, il progetto del Comune e di Cisterna Ambiente ha contato 10 tappe suddivise nelle varie periferie di Cisterna per un totale di 10 giornate dedicate al recupero di RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), alle quali si sono aggiunti gli eventi di micro-raccolta nelle scuole.

Il servizio di postazione itinerante, presente giovedì mattina in piazza Ugo La Malfa, è stato molto partecipato ed ha contato un considerevole conferimento di rifiuti, e precisamente: 2 cassoni da 20 mc di rifiuti ingombranti; 1 cassone da 20 mc di rifiuti biodegradabili (sfalci e ramaglie); 1 cassone da 10 mc di RAEE; 1 cassonetto da 1100 lt di indumenti usati; 1 cassonetto da 1100 lt di plastica dura; 1 carrellato da 120 lt di batterie esauste; 3 batterie auto esauste; 5 lt di oli vegetale; 20 barattoli di vernice.

«Il cosiddetto “nuovo passo” del Comune e della Cisterna Ambiente nella raccolta differenziata – affermano il Sindaco Valentino Mantini e l’Assessore all’Ambiente Lino Del Prete – sta portando i propri risultati. Da un lato la città è più pulita e decorosa, dall’altro la cittadinanza sta rispondendo positivamente a questo sforzo comune. Prossimo passo sarà l’avvio, a partire dal 23 settembre, delle Eco Isole Mobili che verranno collocate in vari punti del territorio comunale».

