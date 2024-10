Subiaco è nella top ten dei borghi più cercati sul web in Italia

Fig. 1 Top 10 dei borghi più cercati del 2023, “Borghi italiani online (edizione 2024)” Le tendenze stagionali e le nuove mete emergenti. Le ricerche online rivelano anche un forte carattere stagionale. In inverno le ricerche si concentrano su borghi come Subiaco, Vipiteno e Locorotondo. Tra le mete emergenti, Ronciglione, con una crescita del 457% nelle ricerche negli ultimi due anni, oltre al suo Carnevale storico, sempre più apprezzato e visibile sui social media, l’aumento di ricerche è da correlate alla vittoria del Contest Borgo dei Borghi 2023. Durante i mesi estivi, invece, Tropea e Alberobello dominano le ricerche, mentre borghi come Maratea e Otranto registrano picchi di interesse rispettivamente a luglio e agosto. Un amore crescente per il Sud Italia. Dai dati emerge un chiaro predominio dei borghi del Sud e delle Isole. Sebbene il Centro Italia registri il maggior numero di ricerche complessive, con oltre 2 milioni di ricerche medie mensili, il Sud e le Isole si posizionano al primo posto per ricerche per singolo borgo, con una media di 17.707 ricerche. Puglia, Calabria e Lazio sono le regioni che, secondo lo studio, suscitano maggior interesse tra gli utenti. In particolare, la Puglia domina con Alberobello e Locorotondo tra i borghi più cercati, mentre Tropea mantiene il primato per la Calabria. Un turismo sempre più internazionale. Lo studio rivela anche quali borghi sono maggiormente cercati dai turisti stranieri. Tropea, invece, domina le ricerche in Svizzera, mentre Alberobello, con i suoi iconici trulli, è il borgo italiano più ricercato in Francia, Regno Unito e Spagna. Vernazza, nelle Cinque Terre, è molto popolare negli Stati Uniti. In Germania, invece, Malcesine, situato sul Lago di Garda, continua a essere una delle mete preferite grazie al suo fascino naturalistico e storico. In viaggio a Subiaco con Telepass: la mobilità integrata per semplificare il turismo. Raggiungere Subiaco, che sia in auto saltando la fila al casello (A24 con uscita Mandela e poi SS5 Tiburtina-Valeria) o in treno o pullman, è ancora più semplice con Telepass. Con l’obiettivo di rendere i viaggi sempre più semplici e a misura di utente, Telepass offre un bouquet unico di 30 servizi di mobilità che accompagnano i turisti in ogni fase del loro viaggio. Dal pagamento dei pedaggi autostradali, alla gestione del parcheggio, fino alla ricarica dei veicoli elettrici, Telepass permette di vivere un’esperienza di viaggio senza stress, rendendo più accessibili anche le destinazioni più remote. Lo studio “Borghi italiani online 2024” è scaricabile gratuitamente su Moveo. Telepass Il Gruppo Telepass nasce nel 2017 con l’obiettivo di creare un sistema integrato di servizi per la mobilità in ambito urbano ed extraurbano. Oggi Telepass è un ecosistema che offre a privati e aziende un numero sempre maggiore, di opzioni, fruibili anche in modalità digitale, per una mobilità flessibile, sicura e sostenibile. Un pioniere della mobilità impegnato a facilitare la libertà di movimento delle persone, ampliando la sua offerta, investendo in startup all’avanguardia e garantendo l’accesso ai propri servizi in Europa, perché ogni spostamento sia davvero un’esperienza senza confini. www.telepass.com COMUNICATO STAMPA – foto web