Sub di 16 anni muore in mare durante l’immersione

Un giovane sub di appena 16 anni è morto nel pomeriggio al largo di Panarea, nelle isole Eolie. Il ragazzo era originario di Milano. Lo rendono noto i carabinieri del comando della stazione di Panarea. SUB MORTO A 16 ANNI Potrebbe essere un improvviso malore la causa del decesso di un giovanissimo sub di 16 anni morto questo pomeriggio dopo essersi tuffato in mare nello specchio d’acqua non distante da Dattilo, isolotto al largo di Panarea, nelle isole Eolie. La famiglia è originaria di Milano anche se vive in Svizzera. La Capitaneria di Porto ha aperto un’indagine.

fonte leggo.it