Su RAI RadioLive e RaiPlay Radio, Il Cammino di San Benedetto

Trecento chilometri nel cuore dell’Italia, da Norcia a Montecassino, in un cammino che cuce paesaggi meno conosciuti di Umbria e Lazio, sui quei passi che hanno ispirato la famosa Regola e il celebre motto “Ora et labora”. Ce li racconta Tiziana Iannarelli, in due puntate, il 19 e il 26 marzo alle 12,00, nel programma “Dieci Passi nella Storia”, su Rai RadioLive e su RaiPlay Radio in podcast. Un viaggio nel mondo benedettino, ma anche un pellegrinaggio sui luoghi di Rita da Cascia, Francesco d’Assisi, Tommaso d’Aquino, partendo da Norcia e passando per Cascia e Roccaporena, per i borghi medievali di Monteleone di Spoleto e Leonessa e poi Poggio Bustone che custodisce importanti memorie francescane. Da Rieti, città papale, a Rocca Sinibalda e Castel di Tora sul tranquillo e pittoresco lago del Turano, verso i piccoli e accoglienti centri di Pozzaglia, Orvinio e Mandela, fino a Subiaco dove San Benedetto visse più di trent’anni e fondò numerosi monasteri. Da Subiaco a Trevi nel Lazio e poi Guarcino, Vico e Collepardo pittoreschi paesini medievali con la splendida Certosa di Trisulti, luogo di acque, foreste, spiritualità procedendo verso i monti ernici per l’abbazia di Casamari, magnifico esempio gotico cistercense in territorio di Veroli. La valle del Liri con Castelliri ed Isola del Liri e la sua cascata naturale nel centro. Salendo si passa per il centro storico e l’acropoli di Arpino, dove creano stupore le particolari mura megalitiche sulla cui origine si sono costruite molte leggende. Da Arpino a Santopadre fino al territorio di Colle San Magno dove si resta incantati dalle Gole del Melfa un tempo luogo di eremitaggio. Giunti a Roccasecca patria di San Tommaso d’Aquino, ripercorrendo i passi di monaci, pellegrini e soldati e, passando per Castrocielo e Piedimonte S.G, si arriva a Villa Santa Lucia e, imboccando il sentiero dal Santuario e convento di Santa Maria delle Grazie, inizia l’ultimo suggestivo tratto che, salendo, porta direttamente sulla piana dell’Albaneta. Passo dopo passo, in questo ultimo percorso, appare l’Abbazia, arrivo del cammino. Per arrivare poi a Cassino si possono scegliere la strada asfaltata o un comodo e agevole sentiero. “Ogni tappa del Cammino di San Benedetto è una scoperta, nel cuore di un’Italia bellissima e a tratti sconosciuta – spiega Tiziana Iannarelli – una somma di straordinari elementi tra natura, storia, cultura, tradizioni e spiritualità. Un viaggio interiore che i camminatori interpretano e mi raccontano come un viaggio esperienziale, non come un semplice cammino. Le rupi, le grotte, gli eremi, i boschi, testimoniano un autentico spirito benedettino che vede la sua immagine forte e che lascia un’impronta indelebile a Norcia, da quelle mura crollate alle spalle di San Benedetto. Sono nei miei occhi e nel mio cuore le immagini terribili della Basilica distrutta dal terremoto che ha colpito il centro Italia”. Della bellissima, bianca chiesa gotica, resta in piedi solo la facciata ed è ferma e decisa, come monito per tutti noi, la statua del santo patrono d’Europa, quel monaco nato a Norcia intorno al 480 e morto a Montecassino il 21 marzo 547. Tiziana Iannarelli nella puntata del 19 marzo intervisterà Don Davide Tononi, il parroco che benedice i camminatori in partenza, Simone Frignani l’ideatore del Cammino e l’Abate di Montecassino Don Donato Ogliari, mentre nella puntata del 26 marzo avrà come ospiti il camminatore Mauro Frambati, l’ospitaliere Maurizio Forte e i sindaci Nicola Alemanno di Norcia, Gianluca Gizzi di Leonessa, Cesarina D’Alessandro di Castel di Tora, Francesco Pelliccia di Subiaco, Giuseppe Sacco di Roccasecca ed Enzo Salera di Cassino.

Dieci Passi nella Storia si ascolta su www.radiolive.rai.it o sull’App RaiPlay Radio.