Su la cresta, GallinaRock Festival 2022

Con Sud Sound System, Giancane, Capovilla/Cattivi Maestri, Eva Poles/Prozac +. Rai media partner ufficiale.

GallinaRock pronto ad infiammare l’estate, dopo essere stato tra i pochissimi Festival in Italia a non fermarsi neppure durante la Pandemia. Capace di regalare emozioni persino a distanza, nell’edizione andata in scena senza pubblico. Ora ci siamo e dal 5 al 7 agosto prossimi, il GallinaRock festeggerà, nella storica location di Parco San Leonardo, la quattordicesima edizione. Senza mai saltarne una dalla sua fondazione nel 2009, dicevamo, il Festival ideato e diretto da Luigi Vacana, divenuto da subito tra gli appuntamenti più attesi dell’estate. Un palco che porta bene, che ha visto passare da qui, insieme ai nomi più blasonati della musica italiana e internazionale, anche band che non avevano ancora conosciuto il successo del grande pubblico. Basta citare i KuTso o i Marta sui Tubi, ma anche Lo Stato Sociale, anni ed anni prima di spopolare al Festival di Sanremo. A conferma dell’indiscussa qualità del format, la Rai ha deliberato anche quest’anno la Media partnership ufficiale attraverso Rai Radio Tutta Italiana. Un evento da record che ha visto calcare il proprio palcoscenico da circa 250 band per un totale di oltre 1.200 musicisti. Volti noti ma anche band emergenti, che qui si sfidano a ritmo di rock. Così il GallinaRock, considerato tra i contest più importanti della Penisola, ha presentato la line-up dell’edizione 2022. Al via, fino al prossimo 24 luglio, la selezione dei gruppi emergenti, affidata ad una qualificata giuria di esperti. Ai vincitori andrà, insieme alla possibilità di esibirsi in apertura del concerto clou, un artistico riconoscimento prodotto in esclusiva dall’Accademia di Belle Arti di Frosinone. La stessa Accademia che curerà il ‘GallinArtRock’, l’area creativa con il trionfale mix di colori che farà da cornice ai live musicali con estemporanee, mostre e performance.

Con ordine, il 5 agosto serata di apertura, in scaletta Mida Maze, ultimi vincitori del contest, dunque le band finaliste, prima di lasciare la scena ad un concertissimo dei Sud Sound System. La band salentina con oltre trent’anni di carriera alle spalle e autentici pionieri del raggamuffin e del dancehall in Italia.

Sabato 6 agosto sarà la volta di Giancane, con la data del tour Tuttogiustotour. L’amatissimo cantautore romano, autore tra l’altro della colonna sonora di ‘Zerocalcare’, balzata in pochissimo in cima a tutte le classifiche. Apertura della serata affidata alle sonorità di Dellarabbia.

Il 7 agosto il gran finale, con la band vincitrice del contest che aprirà il concertone di Pierpaolo Capovila e I Cattivi Maestri. A poche settimane dal dirompente ritorno con un nuovo album segnato da un concentrato di rock duro e puro, contro lo status quo di una società che naviga nell’indifferenza verso chi è nato nella parte sbagliata del mondo e verso gli ultimi. Esattamente come nel Dna del GallinaRock, da sempre promotore e portavoce di valori come la rinuncia all’indifferenza, l’eguaglianza, la non violenza, il rispetto, l’integrazione, la salvaguardia della salute dell’uomo e del pianeta. Un mondo a cui il Festival dimostra concretamente di voler bene attraverso le buone pratiche. Ad iniziare dall’ecosostenibilità, come la formula del ‘plastic free’, che quest’anno sarà esclusiva. Serate tutte ad ingresso gratuito e musica fino a tarda notte, che nella giornata conclusiva farà scatenare il pubblico con la ‘scossa’ del Dj set live di Eva Poles, storica voce dei Prozac +. Condurrà le serate la giornalista Rai Tiziana Iannarelli.

