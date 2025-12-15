Stroncato da un malore, muore a 46 anni il prof. Marco Datti. Ferentino sotto shock: domani i funerali

Ferentino – Un improvviso malore lo ha stroncato nella primissima mattinata di oggi. È morto a soli 46 anni il professor Marco Datti, insegnante di religione molto conosciuto e stimato in città. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sotto shock l’intera comunità ferentinate.

Marco Datti, originario di Ferentino e residente nella zona bassa della città, alle spalle della via Casilina, si trovava nella sua abitazione quando ha accusato un forte dolore al petto. Ha immediatamente allertato il 118 ed è riuscito a contattare anche il fratello, che in quel momento si trovava a lavoro ad Anagni.

Quest’ultimo si è precipitato verso l’abitazione, ma al suo arrivo per Marco non c’era purtroppo più nulla da fare. L’uomo è stato trovato riverso a terra: inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, intervenuti tempestivamente sul posto. Straziante il dolore del fratello, che ha potuto soltanto assistere impotente agli ultimi momenti.

Docente di religione nelle scuole elementari, Marco Datti era una persona molto amata, soprattutto dai più giovani. Sempre disponibile all’ascolto e al confronto, durante il periodo estivo svolgeva anche il ruolo di educatore, collaborando con associazioni del territorio, campus estivi e oratori cittadini.

Uomo dai profondi valori umani e spirituali, in gioventù aveva seguito un percorso vocazionale frequentando un istituto religioso. Al rito funebre parteciperanno numerosi amici conosciuti nel corso degli anni, alcuni dei quali divenuti sacerdoti, a testimonianza del segno profondo lasciato nella vita di chi lo ha incontrato.

Numerosissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social network. L’intera comunità si stringe attorno alla sorella, ai fratelli, ai nipoti e a tutti i familiari in questo momento di grande dolore.

I funerali del professor Marco Datti saranno celebrati domani, martedì 16 dicembre, alle ore 15, presso la chiesa della Madonna di Fatima a Ferentino. La famiglia dispensa dai fiori e ringrazia anticipatamente quanti vorranno unirsi al lutto.

La redazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia

