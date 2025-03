Stroncato da un arresto cardiaco durante una festa, Danilo muore a 24 anni

Danilo Greotti, un giovane di Gussago (Brescia) soli 24 anni, che si era trasferito nel nord della Francia per lavoro, è stato stroncato da un arresto cardiaco durante una festa a Garvelines, città in cui risiedeva da tempo. Il suo corpo è tornato in Franciacorta solo nelle ultime ore, dopo che le autorità francesi hanno dato nullaosta per il trasferimento della salma, completati gli accertamenti sul decesso.Danilo, originario di Gussago, aveva conseguito il diploma alla scuola alberghiera e, dopo aver lasciato l’Italia, si era affermato come un barman apprezzato. Nonostante la sua giovane età, aveva già fatto molta strada nel settore della ristorazione, lavorando con impegno e passione.I funerali si terranno mercoledì 5 marzo alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Gussago, dove la famiglia, gli amici e tutta la comunità si riuniranno per dare l’ultimo saluto a Danilo. La salma è attualmente riposta alla Fondazione Richiedei, da dove partirà il corteo funebre.I genitori Ingrid e Marco, le sorelle Karolain e Linda, e tutti i parenti stanno vivendo un dolore immenso, che si riflette nelle commoventi parole delle sorelle. Linda, con un messaggio carico di affetto, ha scritto: «Spero tu possa trovare la pace che cercavi perché te la meriti, non ho parole per esprimere il dolore che provo. Fonte leggo.it – foto archivio

