Striscia la Notizia a Sora, Porretta: “Contattati per le opere incompiute”

A seguito della nostra attività sul territorio sorano, e sulla base delle nostre ricerche relative alle opere incompiute, siamo stati contattati dai giornalisti di Striscia la Notizia per approfondimenti. Abbiamo fornito loro tutte le informazioni e gli atti amministrativi in nostro possesso, nonché altre indicazioni per fornire l’informazione più completa possibile alla cittadinanza. Da parte loro, ci hanno confermato che nel corso della serata di ieri una loro troupe è andata a fare riprese nelle aree che hanno considerato di maggiore interesse. Nonostante tutte le difficoltà intervenute con la chiusura dell’Albo Pretorio Storico, la nostra attività per la Trasparenza degli atti amministrativi continuerà senza sosta.

Comunicato stampa a firma di Floriana Porretta Presidente del Movimento Civico Sanità e Territorio

Correlati