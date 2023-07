Strepitoso Daniele Parravano 2° a Varano

Nel quarto appuntamento CIV categoria lightwin 650 andata in scena ieri domenica 9 luglio all’ autodromo R.Paletti di Varano l’arpinate Daniele Parravano in sella alla Bimota db4 Progetto in collaborazione con Bimota Classic Parts – Parravano Corse- Events & Advertising – Team117 ha effettuato una gara pressoché perfetta, infatti le difficoltà di messa a punto del sabato che avevano relegato l’esperto pilota della Parravano corse al sesto posto sulla griglia di partenza sono state superate alla partenza della gara. Fin da subito Parravano è risalito dalla sesta alla seconda posizione e nei 12 giri percorsi sul tracciato parmense si è stabilmente guadagnato un meritatissimo gradino intermedio sul podio che da lustro a tutto il motociclismo ciociaro.

Antonio di Carlo team management della Parravano corse e promoter del progetto db4 ha dichiarato:” è stato un weekend sofferto soprattutto nella giornata di sabato, dove i problemi sulla ciclistica sembravano irrisolvibili e consapevole della bravura dei nostri avversari ero preoccupato, anche se non dubitavo delle potenzialità della nostra moto e del nostro pilota. Alla partenza ho capito da subito che avremmo fatto una grande gara e così è stato. Sono felicissimo per il Team e per tutti i nostri partners, ci godiamo questa grande performance”.

Nella classe 125 sfortunato il giovane pilota arpinate Marco Rea che purtroppo con una brutta caduta in seguito ad un contatto con un avversario nella bagarre del primo giro ha riportato una forte contusione alla spalla sinistra e si è dovuto ritirare.

L’appuntamento è alla prossima gara di Magione all’inizio di settembre.

COMUNICATO STAMPA