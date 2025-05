STREETART: Formia si prepara a celebrare la sua storia e la sua cultura con quattro murales

Le opere saranno dedicate a Cicerone, Totò, Remigio Paone e Pino Daniele.

A partire dal 15 maggio, prenderanno il via i lavori per la realizzazione di queste opere d’arte urbana, frutto del progetto “Formia tra passato e futuro” del Consorzio Le Due Torri, finanziato dalla Regione Lazio e realizzato in sinergia con il Comune di Formia . L’iniziativa mira a riqualificare aree del tessuto urbano attraverso interventi artistici che omaggiano quattro figure di spicco che hanno profondamente segnato la storia e l’immaginario collettivo della città.

L’azione di rigenerazione urbana ,con finalità turistica , entra ora nella sua fase operativa con l’imminente avvio dei lavori, previsti per una durata di tre giorni. I murales sono dedicati a Marco Tullio Cicerone, l’oratore romano che visse e fu assassinato nella sua villa di Formia; al celeberrimo Antonio De Curtis, in arte Totò, che a Formia scrisse la sua celebre canzone “Malafemmena”; a Remigio Paone, figura di spicco del teatro italiano legato indissolubilmente a Formia; e all’indimenticabile cantautore Pino Daniele, che qui visse parte della sua vita e compose.

Attraverso un concorso di idee, sono stati selezionati gli artisti che daranno forma a questi omaggi artistici in diverse zone della città.

Margherita Marchioni (Materiamorfosi) e Luca Baseggio (Luca_dreamplus) realizzeranno l’opera dedicata a Cicerone nel Borgo di Castellone, nei pressi del Cisternone Romano. Gabriele Quarta (Kabo) interpreterà la figura di Totò con un murale che sorgerà nella Darsena sotto il Ponte Tallini.

Pasqualino Vezza, artista formiano, renderà omaggio a Remigio Paone nella Villa Comunale, affiancando il suo lavoro al murale già esistente dedicato a Pietro Mennea. Infine, Filomena Vezza, anch’essa artista locale, ricorderà Pino Daniele con un’opera che troverà spazio in uno slargo con panchina antistante il Liceo Classico e verso la Stazione.

L’iniziativa del Consorzio Le Due Torri, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Formia, e con la preziosa collaborazione di Cat Confcommercio rappresenta un importante passo avanti nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e dell’identità cittadina, coniugando la memoria del passato con l’espressione artistica contemporanea. La realizzazione dei murales, uno degli interventi del progetto “Formia, tra passato e futuro”, è attesa con interesse dalla comunità locale e dai visitatori, offrendo un nuovo percorso culturale e artistico da scoprire nel cuore di Formia.

Giovanni Acampora (Presidente Camera di Commercio Frosinone Latina e di Confcommercio Lazio Sud ): “Accolgo con vivo entusiasmo l’imminente realizzazione di questi murales a Formia. Un’iniziativa che, con intelligenza e sensibilità, intreccia la celebrazione di figure illustri del nostro territorio con la riqualificazione urbana attraverso l’arte. Questo intervento non solo abbellirà la città, rendendola più attrattiva per residenti e turisti, ma rappresenterà anche un volano per l’economia locale, valorizzando l’identità culturale e il senso di appartenenza della comunità. La Camera di Commercio plaude a questa sinergia tra cultura, arte e sviluppo territoriale, auspicando che possa essere un modello virtuoso replicabile in altre realtà della nostra regione.” Gianluca Taddeo (Sindaco di Formia): “L’Amministrazione Comunale è entusiasta di collaborare a questo intervento che arricchisce il volto della nostra città con opere d’arte significative. Onorare figure come Cicerone, Totò, Remigio Paone e Pino Daniele, attraverso i murales, è un modo per mantenere viva la nostra storia e la nostra cultura, rendendole accessibili e fruibili a tutti. Crediamo fortemente nel potere dell’arte come strumento di rigenerazione urbana e di promozione del nostro territorio, e siamo certi che questi murales diventeranno un nuovo motivo di orgoglio per i formiani e un’attrazione per i visitatori.”

Francesca Capolino (Presidentessa Consorzio Le Due Torri): “Siamo orgogliosi di vedere finalmente concretizzarsi questa attività ,nell’ambito del nostro progetto, un’azione che abbiamo fortemente voluto perché crediamo che l’arte murale possa essere uno strumento potente per riqualificare spazi urbani e, allo stesso tempo, celebrare figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di Formia. Questo è un investimento nel futuro della nostra città, un modo per renderla ancora più attrattiva e culturalmente vivace.”