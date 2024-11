“Strategia per il Futuro: Aperto il Dialogo sulla Crisi Stellantis” Un consiglio Provinciale che guarda al futuro del suo territorio

Nel pomeriggio di ieri, il Consiglio Provinciale di Frosinone si è riunito, presso palazzo Gramsci, per una seduta che ha affrontato, oltre ad altri punti all’odg, una tematica di grande importanza: la crisi che sta colpendo lo stabilimento automobilistico Stellantis, un tema che da tempo richiama l’attenzione e la preoccupazione di tutti.

La seduta odierna, che da programma veniva resa pubblica nella discussione di questo punto all’odg, ha visto una partecipazione attiva non solo dei membri del Consiglio, ma anche dei sindaci dei vari comuni e dei rappresentanti sindacali, per un confronto diretto sulle difficoltà che stanno affliggendo il territorio a causa della crisi dello stabilimento automobilistico Stellantis di Piedimonte San Germano. “Siamo di fronte a sfide cruciali per il futuro della nostra provincia,” ha dichiarato Quadrini. “Ho avuto l’opportunità di incontrare nei giorni scorsi i vertici dei sindacati, per comprendere a fondo la situazione degli operai e ascoltare le loro legittime preoccupazioni. Si è ritenuto opportuno aprire la seduta del consiglio provinciale perché riteniamo che insieme agli attori coinvolti possiamo approntare strategie concrete per sostenere i lavoratori e le loro famiglie, e per garantire un futuro sereno per il nostro territorio.” Il Consiglio Provinciale ha mostrato grande sensibilità nei confronti della crisi Stellantis, una situazione che ha ripercussioni dirette sull’economia locale e sul benessere della comunità. “È fondamentale che il nostro messaggio arrivi chiaro: la salvaguardia dei posti di lavoro è una priorità e come amministrazione ci impegniamo a fare la nostra parte.” Continua Quadrini. “Voglio ringraziare tutti i membri del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, per la sua costante attenzione ai temi cruciali per il nostro territorio, e tutti i sindaci e i rappresentanti dei sindacati intervenuti, la cui presenza ha arricchito il nostro dibattito.” In vista del vertice del Mimit, previsto per domani, in cui sarà presente, oltre ai sindacati anche il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il Consiglio Provinciale di Frosinone è unito e determinato a portare avanti il dialogo per la tutela dei lavoratori Stellantis.