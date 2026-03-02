Strappa collana d’oro a un pendolare in stazione: un arresto e due denunce. Operazione lampo della Polizia Locale di Cisterna di Latina

Pochi istanti di distrazione e un uomo di quarantacinque anni si è ritrovato senza la collana d’oro che portava al collo, derubato davanti agli occhi di tutti mentre era intento a salire sul treno da un binario della stazione di Cisterna.

È successo sabato scorso, intorno alle 16.50, quando la vittima, residente in città, stava per dirigersi a Roma e raggiungere la madre malata. Proprio in quel momento, tre giovani stranieri si sono avvicinati approfittando della confusione dei passeggeri. Uno di loro ha afferrato la collana e l’ha strappata con un gesto rapido prima di darsi alla fuga insieme ai complici. L’uomo, sotto shock e con l’urgenza di partire, è salito sul treno e ha contattato telefonicamente il Comando di Polizia Locale.

Subito sono state attivate le ricerche sia con pattuglie che con l’analisi delle riprese della videosorveglianza comunale ottenendo, in breve tempo, le immagini nitide dei tre autori del furto.

Le ricerche sono state estese a diverse zone del centro urbano finché gli agenti non hanno individuati i tre in Via Monti Lepini.

Accompagnati in Comando, tutti hanno negato ogni coinvolgimento ma nella successiva perquisizione veniva ritrovata, occultata in una tasca interna del giaccone indossato da uno di loro, una collana in oro: la stessa che era stata rubata alla stazione, come confermato dal confronto con la foto inviata dalla vittima.

La collana in oro massiccio, del valore di circa 4.000 euro, è stata sottoposta a sequestro e sarà restituita al legittimo proprietario.

Il giovane trovato in possesso della refurtiva, un diciannovenne di nazionalità tunisina, è stato arrestato in stato di flagranza, mentre gli altri due complici – anche loro diciannovenni, uno tunisino e uno egiziano, tutti residenti a Cori – sono stati deferiti alla competente autorità giudiziaria a piede libero.

L’udienza di convalida dell’arresto è fissata per la mattina di lunedì 2 marzo presso il Tribunale di Latina.

Un’operazione rapida ed efficace da parte della Polizia Locale, che in meno di un’ora è riuscita a individuare, fermare e assicurare alla giustizia i responsabili del colpo.

