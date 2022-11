Strangolagalli – Giornata nazionale dell’albero 2022

Abbiamo partecipato con la Scuola Primaria “Costanza Viselli” alla giornata nazionale dell’albero 2022. Il progetto è stato curato dall’Assessore all’ambiente Anna Chiarlitti, dai volontari del Servizio Civile, con la partecipazione di Fare Verde, che ringraziamo per aver accolto la nostra richiesta, offrendoci la pianta di ciliegio e i bulbi giapponesi “Yume no Murasaki”, che gli alunni hanno piantato nel cortile della scuola. L’intento di questa giornata è quello di trasmettere alle nuove generazioni una giusta consapevolezza ecologica, di riflessione sul ruolo indispensabile dell’ambiente che ci circonda. Ricordiamoci sempre che “Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso».

(J.G.)

L’Amministrazione Comunale

COMUNICATO STAMPA