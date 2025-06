Strage sulla Casilina: identificate le quattro vittime del tragico frontale tra Frosinone e Torrice

Una notte di sangue e dolore quella tra venerdì 20 e sabato 21 giugno, sulla via Casilina, tra Frosinone e Torrice. Un violentissimo scontro frontale ha spezzato la vita di quattro uomini, lasciando sotto shock due comunità e risvegliando il dolore per l’ennesima tragedia della strada.

L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, in un tratto tra la variante Casilina e il centro abitato di Torrice. Due le auto coinvolte: un’Alfa Romeo 147 e una Mercedes. L’impatto, ancora sotto indagine, è stato devastante: la 147 si è ribaltata finendo per schiacciare la Mercedes, trasformando entrambe le vetture in un groviglio di lamiere.

Le vittime

Identificate le quattro persone decedute:

Gianni Fiacco , 25 anni, di Torrice

Danilo Cantagallo , 31 anni, di Frosinone

Franco Ricci , 71 anni, nato a Ceprano e residente a Frosinone

Maurizio Arduini, 65 anni, anch’egli di Frosinone

Fiacco e Cantagallo si trovavano a bordo dell’Alfa Romeo 147, mentre Ricci e Arduini viaggiavano sulla Mercedes. Secondo i primi accertamenti del medico legale, tutti e quattro sarebbero morti sul colpo, a causa delle gravissime lesioni riportate.

La scena dell’incidente

All’arrivo dei soccorritori — vigili del fuoco, sanitari del 118, polizia stradale e carabinieri — la scena era drammatica: corpi senza vita ancora negli abitacoli, oggetti personali dispersi sull’asfalto. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre le vittime dalle lamiere contorte. Le salme sono state poste sotto sequestro, così come i veicoli. La Casilina è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i rilievi e la bonifica del tratto.

Le indagini

Le cause del frontale sono ancora al vaglio degli investigatori dell’Arma. Si ipotizzano un’invasione di corsia o una perdita di controllo da parte di uno dei due mezzi, ma sarà l’analisi tecnica a fornire una risposta chiara sulla dinamica. Saranno acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza nei dintorni.

Il cordoglio di Frosinone e Torrice

Il dolore è immenso in entrambe le comunità colpite. A Torrice, la morte del giovane Gianni Fiacco ha lasciato sgomento. Il ragazzo era molto attivo nel sociale e recentemente si era distinto per il suo contributo all’organizzazione del Rally delle Terre di Argil. Il sindaco Alfonso Santangeli lo ha ricordato come “un ragazzo straordinario, generoso, sempre pronto a mettersi in gioco per gli altri”.

Anche il sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha espresso il suo profondo cordoglio con un messaggio ufficiale rivolto alla cittadinanza:

“È con profondo dolore che mi rivolgo alla Cittadinanza per comunicare la tragica perdita di tre nostri concittadini, vittime di un terribile incidente stradale verificatosi nella notte scorsa – ha dichiarato il sindaco Mastrangeli – Danilo Cantagallo, Franco Ricci, Maurizio Arduini e Gianni Fiacco erano persone conosciute e stimate nelle comunità di Frosinone e Torrice. La loro scomparsa improvvisa lascia un vuoto incolmabile nei cuori delle loro famiglie e di tutti noi.”

Il primo cittadino ha inoltre annunciato la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali, l’annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche nel capoluogo e l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in segno di rispetto.

Un sabato segnato dal lutto

Il sabato 21 giugno 2025 resterà impresso nella memoria della provincia come una delle giornate più tragiche degli ultimi anni. Le indagini proseguono per chiarire la dinamica dell’incidente, ma intanto Frosinone e Torrice si stringono in un unico, commosso abbraccio nel ricordo di quattro vite spezzate troppo presto.