Strage nel weekend sulle strade italiane: 13 vittime

Il numero di vittime sulle strade italiane in questo weekend non sembra conoscere fine. Il bilancio dell’ultimo incidente è di tre morti il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la statale 90, all’altezza di Troia, in provincia di Foggia. Secondo una primissima ricostruzione, sono rimaste coinvolte un’auto e due moto. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.Ma lo scontro avvenuto è solo l’ultimo di una serie di incidenti che ha macchiato di sangue le strade del nostro Paese.Quattro giovani vittime risalgono alla serata di venerdì. E una ragazzina di 14 anni è in gravissime condizioni. Il weekend era appena iniziato, e il bilancio dei morti a causa di incidenti stradali era già troppo elevato. Alta velocità, distrazione e stati di alterazione indotti da droga e alcol sono tra le principali cause che provocano morti e feriti sulle strade.E le vittime sono proseguite per tutto il fine settimana, con un bilancio che è andato ad aggravarsi di ora in ora. (Leggo)

