Strage di Bologna, Battisti: “Rocca non ascolti ragioni e riferisca subito in aula”

“Apprendo dalle agenzie di stampa che il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito alle posizioni espresse dal responsabile della comunicazione istituzionale, Marcello De Angelis, intenda ‘ascoltare le ragioni di De Angelis’ ed eventualmente decidere: mi permetto di suggerire a Rocca di non ascoltare alcuna ragione, di condannare con fermezza quanto accaduto e di riferire a breve in consiglio regionale. Le dimissioni di De Angelis sono necessarie”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Piani di Zona.

“Non si riscrive la storia – prosegue – e le sentenze sulla matrice neofascista in relazione ai tragici fatti di Bologna parlano chiaro: chi non riconosce queste verità non può ricoprire incarichi istituzionali di alcun tipo”.

COMUNICATO STAMPA