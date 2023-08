Strage Bologna – Battisti: Fantini, domani federazione Frosinone al sit-in per chiedere dimissioni Marcello De Angelis

“Domani parteciperemo al sit-in, indetto dal segretario Pd di Roma Foschi, per chiedere le dimissioni di Marcello De Angelis, portavoce del Presidente Rocca, dopo le gravi esternazioni sulla strage di Bologna.È evidente che le scuse non possono bastare in quanto riteniamo assurdo il comportamento di chi, nonostante l’importante ruolo istituzionale ricoperto, nega la matrice neofascista accertata dalle sentenze e tenta di riscrivere la storia di un periodo buio per il nostro Paese.Ribadiamo la nostra posizione: il passo indietro di De Angelis è assolutamente necessario”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd, e Luca Fantini, segretario provinciale del Partito democratico di Frosinone in merito al presidio di protesta convocato domani dal Partito democratico – alle ore 12 presso la sede della Regione Lazio -dopo le dichiarazioni di Rocca che ha ribadito fiducia al suo portavoce.

