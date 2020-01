Strade provinciali Valle dei Santi, Ciacciarelli (Lega): “Presentato emendamento per piano staordinario manutenzione rete stradale del Lazio”

Nell’ambito della copiosa produzione emendativa, che ho presentato alla proposta di legge N. 194 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto:”Misure Per Lo Sviluppo Economico, L’attrattività Degli Investimenti E La Semplificazione”, il cosiddetto collegato al bilancio della Regione Lazio, in discussione in questi giorni in consiglio regionale, c’è un emendamento, segnatamente il nr. 188 di cui alla pagina P2-745, che prevede un Piano straordinario per la manutenzione e miglioramento della rete stradale. La mia proposta nasce dal fatto che, in primo luogo le reti stradali di province e comuni del Lazio, versano in uno stato di grande criticità e in molti casi di pericolosità. Di fatto, dopo il passaggio di competenze di alcune strade provinciali ad Astral, è opportuno fare prima un monitoraggio con le province circa i tratti di interventi di urgenza e poi adottare un piano straordinario di manutenzione e miglioramento di tutta la rete stradale.

In secondo luogo, esistono in provincia di Frosinone, casi specifici di particolare gravità, come ad esempio quelli delle SP 76 dei Santi “sant’andrea del garigliano, sant’apollinare e cassino” e la SP 89 “Sant’apollinare san giorgio a liri.” Entrambe le direttrici stradali presentano scarsa manutenzione ordinaria, carente segnaletica orizzontale, mancata pulizia di cunette e caditoie, significativi cedimenti stradali in più punti, spallette di ponticelli e guardrail non più ripristinati.

Tutte circostanze che costituiscono insidie e pericolo per i tanti automobilisti che, quotidianamente, percorrono queste importanti strade di collegamento della Valle dei Santi.

Il piano straordinario per la manutenzione e miglioramento delle rate stradale, che ho proposto a Zingaretti serve proprio a questo. Ad intervenire con tempestività e con risorse finanziarie adeguate, visto che la Provincia di Frosinone dichiara di non averne e per eliminare tutte quelle situazioni di pericolo reale o solo potenziale.

La battaglia politica in aula consiliare sul collegato sarà improntata anche ad ottenere interventi, da parte della Regione, sulle strade del Lazio e della Provincia di Frosinone.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega)

