Strade ghiacciate e disagi alla circolazione in Ciociaria: numerosi interventi dei soccorsi

Le temperature rigide registrate nelle prime ore della giornata hanno messo a dura prova la viabilità in diversi centri della provincia di Frosinone, dove il ghiaccio sull’asfalto ha provocato incidenti e rallentamenti.

Uno degli episodi più rilevanti si è verificato lungo la strada provinciale 14, nel tratto tra Ceccano e Pofi, dove un sinistro avvenuto intorno alle 9 ha reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118. I soccorsi sono giunti sul posto con un’ambulanza per assistere le persone coinvolte, mentre restano in corso gli accertamenti sulle cause, presumibilmente legate alle condizioni del fondo stradale.

Un secondo incidente si è verificato poco dopo a Casamari, nel territorio comunale di Veroli. In questo caso non si segnalano feriti gravi. Più complessa la situazione lungo la provinciale tra Pontecorvo e Roccasecca, dove un’automobile è finita fuori carreggiata, ribaltandosi su un lato in un terreno adiacente. Anche qui è stato richiesto l’intervento del 118.

Oltre agli incidenti, il gelo ha causato disagi diffusi alla circolazione. In diversi comuni del Frusinate la presenza di ghiaccio su strade comunali e provinciali ha rallentato il traffico. A Paliano, in contrada Le Mole, un pullman è rimasto bloccato a causa dell’asfalto scivoloso, rendendo necessario l’intervento dei mezzi di supporto.

Criticità anche in via Mole del Casale, dove la circolazione è stata temporaneamente interrotta fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e nel ripristino delle condizioni di transito.

Le forze dell’ordine e le autorità locali invitano gli automobilisti alla massima prudenza, raccomandando attenzione soprattutto nelle ore mattutine e nei tratti più esposti alle gelate.

Foto archivio