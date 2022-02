Strada SR 637 Frosinone-Ceccano, manto gravemente dissestato: Maura (FdI) scrive all’Astral

Il sottoscritto Daniele Maura in qualità di consigliere Provinciale di Frosinone con la presente voglio segnalare l’estremo pericolo creato dal manto stradale sul tratto di strada in oggetto che collega la città di Frosinone con la città di Ceccano e viceversa, soprattutto in prossimità del tratto che va dalla rotatoria del mutisala “Fornaci Village” fino all’incrocio con il bivio per la variante Casilina. Tale situazione in una strada peraltro ad alta percorribilità mette in grave pericolo la circolazione soprattutto di chi utilizza le due ruote per i propri spostamenti, oltre che ovviamente l’incolumità di automobilisti e pedoni che lì transitano. Per questo motivo invito la Regione Lazio e l’Astral in quanto ente gestore della strada in oggetto, nell’ambito delle precipue competenze e responsabilità, a porre in essere ogni provvedimento necessario a garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e a ripristinare il manto stradale e quindi una situazione di sicurezza per il cittadino utente, ricordando che, in caso di incidenti la responsabilità dovuta a condotta colposa omissiva o commissiva potrebbe ricadere sull’ente gestore, pertanto Astral e Regione Lazio.

COMUNICATO STAMPA

