Strada Regionale 627 della Vandra, Marcelli (M5S): “Continuano senza sosta i lavori sul manto stradale”

Continuano i lavori di risistemazione del manto stradale della Strada Regionale 627 della Vandra: in partenza anche il secondo lotto.

Oggi ho effettuato un sopralluogo con il direttore dell’Astral, per individuare attentamente i punti ammalorati per i quali verranno attivati i lavori di rifacimento, e appena le condizioni atmosferiche saranno favorevoli si partirà con la sistemazione di questo ulteriore tratto, che segue quanto è stato già fatto, con l’obiettivo di mettere in sicurezza tutta la strada. Ho atteso da tempo questo momento, dopo aver messo tutto il mio impegno affinché fosse completato il pacchetto di interventi pianificato per questa arteria così importante per la viabilità della zona.

L’importo complessivo per la sistemazione della SR 627 della Vandra, che interessa i comuni di, Broccostella, Posta Fibreno, Vicalvi, Casalvieri e Atina, tra il km 2+000 il km 16+500 in tratti saltuari in elevato stato di ammaloramento è di oltre mezzo milione di euro e la riqualificazione di questa arteria, che connette il Lazio al Molise, è fondamentale sia per la sicurezza stradale dei cittadini che per le ricadute positive sulle attività economico-commerciali.