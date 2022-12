‘Strada facendo’: ultima tappa pre-natalizia per il tour di Antonio Pompeo a Pontecorvo

“Un viaggio straordinario che non finisce perché quello che ho iniziato come amministratore comunale, proseguito nel ruolo di presidente della Provincia e delle Province del Lazio, voglio continuarlo in una sfera ancora più alta delle istituzioni. Si è rivelato un modello amministrativo determinante e strategico per il territorio, con l’obiettivo principale di avvicinare la politica ai comuni, ricreare e rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, migliorare la vita e la qualità dei singoli. Ecco il mio progetto, ecco quello che ho intenzione di fare se tutti voi, che siete la mia comunità, me ne darete la possibilità”.

È un Antonio Pompeo emozionato, accorato quando parla dei problemi e delle situazioni di un territorio multiforme e complesso come quello della provincia di Frosinone. Ma è anche propositivo e determinato a continuare il suo percorso da uomo delle istituzioni che sa di dover amministrare con le capacità e la sensibilità del buon padre di famiglia. È così che ieri pomeriggio ha parlato ai tanti amici, amministratori e cittadini che lo hanno incontrato a Pontecorvo, nell’ultima tappa pre-natalizia di ‘Strada facendo’. Con lui gli amici Paolo Renzi e Annalisa Paliotta, il sindaco di Arce Luigi Germani e il consigliere provinciale Luigi Vacana. Tanti i temi toccati, tra cui il sociale che ha riservato un piccolo ‘fuori programma’: un riconoscimento a Cosmo Brunesi, impegnato da diversi anni nell’Associazione Italiana Persone Down. Da qui un viaggio proseguito attraverso le tante cose fatte da presidente della Provincia e, quindi, anche per la stessa città di Pontecorvo, dove proprio ieri Pompeo ha annunciato l’imminente gara d’appalto per l’ampliamento dell’Itis.

Quindi i temi ‘caldi’ e la proiezione di un impegno a livello regionale: dalla sanità alla cultura, dall’occupazione al turismo, passando per i giovani e il lavoro. E poi la nuova meta, che Pompeo non ha paura di raggiungere se il territorio continuerà a dimostrargli la fiducia, la stima e l’affetto che ha riposto in lui in questi anni di amministrazione: “Questa terra – ha concluso, circondato da abbracci e strette di mano – ha delle enormi potenzialità e, nei ruoli che ho ricoperto in questi anni, ho avuto l’onore di conoscerle, valorizzarle e se possibile rafforzarle con gli strumenti a disposizione e con le risorse che mi sono impegnato a convogliare in tutti i comuni della provincia, senza fare distinzioni. Ora dobbiamo e possiamo cogliere nuove opportunità, che sono pronto a centrare come ho sempre fatto finora e come voglio continuare a fare se voi, il mio territorio, vorrete concedermi ancora l’onore di rappresentarvi. Grazie per il meraviglioso percorso che abbiamo condiviso e grazie per quello che vorremo ancora proseguire insieme. Perché è insieme, strada facendo, che diventeremo sempre più forti e sempre più quella straordinaria comunità che abbiamo già dimostrato di essere”.

