Strada di collegamento tra l’area industriale di Ravano e il casello autostradale, la Cosilam incontra il sindaco di Pontecorvo

Una riunione operativa tra il Cosilam e il Comune di Pontecorvo al fine di procedere con la strutturazione del progetto che permetterà di realizzare una strada di collegamento alternativa tra l’area industriale di Ravano e il casello autostradale. Nei giorni scorsi il Presidente Marco Delle Cese ha incontrato il sindaco Anselmo Rotondo e gli assessori Armando Satini e Gianluca Narducci.

Nel corso del confronto si è discusso del progetto che è in fase istruttoria presso il Genio Civile per gli adempimenti previsti dalla normativa.

L’opera prevede la creazione di un asse viario di collegamento tra la provinciale Ravano e il casello autostradale di Pontecorvo attraverso l’adeguamento di via Querce Santa Maria, l’innesto su un tratto di viabilità già precedentemente realizzato ma mai completato che, risalendo sulla via Valletta, consente l’immissione su via XXIV Maggio di collegamento con il casello autostradale presente sul territorio. Questo percorso consentirà di incrementare la sicurezza della circolazione nel rispetto della vigente normativa, ma anche di migliorarne la fluidità ed i tempi di percorrenza.

Tutte le strade interessate dal progetto verranno messe in sicurezza e adeguate all’aumento previsto del traffico veicolare. Nell’esecuzione dei lavori saranno anche riposizionati i sotto servizi con l’ausilio delle società interessate. Complessivamenteilprogettoprevedel’impiegodirisorseperoltreunmilioneetrecentomilaeuro.

“Il Comune di Pontecorvo ha manifestato da tempo l’esigenza di creare uno snodo di collegamento alternativo – ha affermato il Presidente Marco Delle Cese – L’asse che stiamo progettando metterà in comunicazione direttamente l’area industriale di Ravano con il casello autostradale, un percorso fondamentale che consentirà di evitare il transito massiccio nel centro cittadino. Un progetto prioritario sotto diversi profili, industriale e ambientale solo per citarne alcuni. Per questo motivo nei giorni scorsi, nell’ambito della rimodulazione del programma operativo della Legge 46/2002, abbiamo indicato alla Regione Lazio al primo posto il progetto di Pontecorvo. Una scelta determinata dal fatto che per il Cosilam è una priorità infrastrutturale, quest’opera permetterà di avere una viabilità che migliorerà la capacità di insediamento di nuove realtà produttive e di valorizzazioni delle esistenti. Le aree interessate avranno un nuovo valore economico e un appeal produttivo. Ora tutta l’istruttoria è al vaglio del Genio Civile per i pareri di loro competenza”.

“Un ringraziamento particolare lo rivolgo al Presidente del Cosilam Marco Delle Cese che ha avuto un’attenzione particolare per questa opera che è fondamentale per la città – ha aggiunto il Sindaco di Pontecorvo Anselmo Rotondo – Quando si lavora in squadra si ottengono sempre i risultati e questo è lo spirito con cui abbiamo sempre operato. Negli anni, come soci del Consorzio, abbiamo sostenuto le opere strategiche per altri Comuni e sono felice che questa volta abbiamo trovato lo stesso sostegno. Un ringraziamento lo rivolgo al Direttore Generale del Cosilam, all’ufficio tecnico comunale e agli assessori preposti Armando Satini e Gianluca Narducci che si sono adoperati per questo progetto. In ultimo un ringraziamento particolare al Vice Presidente del Cosilam Guido Natoni che ha lavorato fortemente per la realizzazione di questo progetto che consentirà alla città di ridurre la pressione del traffico veicolare su via La Cupa e via Lungo Liri, inoltre consentirà anche di garantire un futuro sviluppo imprenditoriale. Il sogno di avere una tangenziale, più volte richiesto dai cittadini, sta per diventare realtà”.

COMUNICATO STAMPA