“Storie in cammino. Anime senza confini” a Sora una serata di teatro sociale nel chiostro della Biblioteca Comunale

Domenica 15 giugno 2025, alle ore 21.00, il suggestivo Chiostro dell’ex Convento dei Minori Conventuali di Sora ospiterà lo spettacolo “Storie in cammino. Anime senza confini”, realizzato dall’associazione La Via dei Canti ODV in collaborazione con il gruppo di teatro-canzone I Colibrì.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Storie di luoghi, tracce di uomini – Itinerari in scena”, ideata e coordinata dalla Corale Polifonica San Silvestro Papa, con la prestigiosa direzione artistica del Maestro Alessandro Cedrone, e promossa dal Comune di Sora con il contributo della Regione Lazio (L.R. 15/2014) e il patrocinio della Provincia di Frosinone.

Attraverso novanta minuti di recitazione, musica, immagini e performance pittorica dal vivo, lo spettacolo affronta il tema dell’e/immigrazione, passata e presente. Un viaggio emotivo e collettivo che dà voce a un’umanità in cammino, che non si arrende e cerca nel viaggio risposte di dignità, pace e futuro.

Sul palco, sei artisti e uno street artist daranno vita a una narrazione intensa, impreziosita da testi, poesie e disegni realizzati da giovani migranti, minori non accompagnati, le cui testimonianze saranno interpretate dagli stessi Colibrì.

«Lo spettacolo ci ricorda – dichiara la Consigliera delegata ai Servizi Culturali Manuela Cerqua – quanto il teatro possa essere uno strumento potente di riflessione, memoria e dialogo. Siamo particolarmente felici di ospitare questa performance in un luogo simbolico come il chiostro della nostra Biblioteca, cuore di un edificio storico che racconta la storia sociale e culturale della città».

L’ingresso è libero e aperto a tutti.