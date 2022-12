Storie di Natale, Concerto di Luigi Capobianco con PAOLO VALLESI

Martedì 20 dicembre 2022 ore 21:00 al Grey Club di Isola del Liri andrà in scena “Storie di Natale” primo concerto natalizio di Luigi Capobianco e i suoi numerosi ospiti, tra i quali super ospite PAOLO VALLESI.

Dopo numerose edizioni del Vincerà l’Amore Day, concerto di Luigi Capobianco dedicato ai temi della diversità, intesa come una normalità più grande in grado di abbracciare ed integrare il mondo della disabilità e non solo attraverso abilità e talenti inaspettati, arriva il primo Storie di Natale, che si arricchisce di tutta la magia che solo le grandi storie di Natale sanno portare.

Storie di Natale è ricchezza e scoperta, scoperta di cose inaspettate e per questo meravigliose, di storie da raccontare ma soprattutto da vivere.

Accompagnati dalla voce narrante di Piergiorgio Sperduti, il concerto si muoverà sulle note delle grandi storie raccontate dalle canzoni di Luigi impreziosite dalla presenza del super ospite PAOLO VALLESI che canterà e duetterà con Luigi nella splendida cornice natalizia di Storie di Natale.

Sul palco poi grandi musicisti quali la nota e super acclamata band Club Mario, Marco Colavecchio, musicista e autore di rilevanza nazionale tra gli altri dell’ultimo album di Eros Ramazzotti, il discografico Marcello Balestra manager di numerosi big della canzone italiana, uno tra tutti Lucio Dalla e che per l’occasione sarà il presentatore della serata.

Dalla prima canzone insieme lo scambio musicale e umano tra Marcello Balestra, Marco Colavecchio e Luigi non si è più interrotto, fino a manifestare la volontà di esserci a Storie di Natale 2022 per raccontarle insieme.

La Storia più grande di questo Natale 2022 è quella dedicata al Maestro Graziano Gemmiti. Anima storica della musica della città delle Cascate, ha accompagnato nella musica migliaia di bambini da almeno 10 generazioni,

A lui è dedicata la Storia da raccontare e vivere di Storie di Natale 2022.

Luigi e Isola del Liri ringrazieranno il maestro dell’eredità musicale che ha lasciato a generazioni di piccoli e e grandi isolani in un’emozionante excursus di vita, di musica e di storia…in quell’intreccio di emozioni che trasforma le storie da raccontare a storie da vivere in una notte e per sempre.

Luigi snocciolerà durante tutta la serata la sua musica accompagnato dalla band Club Mario con la quale la collaborazione è divenuta ormai grande amicizia, affetto e riconoscimento e che ha visto durante quest’anno la nascita di nuove canzoni che Luigi ha presentato in numerosi concorsi canori nazionali. Una tra tutte “Alla fine vinco io” scritta da Giuseppe Paino con la quale Luigi si è classificato in finale a Sanremo Senior a Novembre.

La super band di Luigi sarà composta da Daniele Petricca, Mattia Cestra, Luigi Mercogliano e Vincenzo D’Aguanno, Giuseppe Paino.

Il concerto è patrocinato dal Comune di Isola del Liri e dalla Pro Loco di Isola del Liri.

