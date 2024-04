Storica promozione in C1 del Città di Sora Calcio a5

In un Palapolsinelli gremitissimo il Città di Sora è chiamato all’appuntamento con la storia. Nessuna squadra di calcio a 5 a Sora era arrivata così in alto. I ragazzi di Mister Sandro Recchia hanno letteralmente frantumato ogni record, 17 gare vinte 1 pareggio e solo 3 sconfitte con 159 gol fatti e solo 59 subiti, con Luca Bruni capocannoniere con 47 gol e manca ancora 1 giornata al termine. I Bianconeri sapevano che la gara di ieri racchiudeva molto, tanto, tantissimo ma chiunque fosse stato l’avversario non esisteva risultato che solo la vittoria. Presente anche l’amministrazione Comunale con il Sindaco Luca Di Stefano e l’Assessore allo sport Naike Maltese, che alla fine hanno consegnato una targa ai ragazzi, Valentini e company sono entrati in campo nel primo tempo con una tensione molto alta, infatti nonostante le numerose occasioni sprecate hanno chiuso la prima frazione per 1-0 con gol di Gismondi. Secondo tempo dopo l’esibizione della famiglia Città di Sora Center con Canestraro per il fitness, Moscardini con le ragazze dell’Hip Hop e Pallagrosi con la musica Latino Americana, hanno sbaragliato un’Insieme Formia di Mister De Clemente per 11-0, che nel primo tempo aveva tenuto testa ai Bianconeri. Serata magica ed indimenticabile, ricca di emozioni, ma nello stesso tempo già finita perché sabato i ragazzi del Presidente Giannetti sono chiamati alla difficile trasferta di Terracina.

Correlati