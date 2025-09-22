Storia a lieto fine: rintracciato un uomo che aveva manifestato intenti suicidi

Nella giornata di sabato scorso, la Polizia di Stato di Frosinone ha rintracciato un uomo che aveva manifestato intenti suicidi, come da nota di ricerca inserita nella banca dati delle Forze di Polizia.Nell’attività di ricerca coinvolto anche personale del Commissariato di Fondi, che monitorava la posizione dell’uomo tramite gps del telefono cellulare, intercettandolo nel territorio di Frosinone.Nella circostanza veniva allertata la sala operativa della Questura di Frosinone, che diramava la nota alle Volanti presenti sul territorio, che lo intercettavano in un bar, nella parte bassa del capoluogo, e che, con grande professionalità, riuscivano a guadagnare la fiducia dell’uomo, affidandolo infine alle cure dei sanitari.

Comunicato stampa

