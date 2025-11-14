STELLE DI NATALE AIL 5 – 6 – 7 – 8 dicembre, torna l’appuntamento con la solidarietà in 5.000 piazze italiane

admin
AIL STELLE DICEMBRE 2025
Share on Tumblr

TORNA IL TRADIZIONALE APPUNTAMENTO DI AIL CON LA SOLIDARIETÀ IN 5.000 PIAZZE ITALIANE.

Una Stella di Natale AIL aiuta migliaia di persone a guardare lontano.
Vai su www.ail.it per sapere dove trovare le Stelle di Natale dell’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma.
Nei giorni 5, 6, 7 e 8 dicembre tornano le Stelle di Natale AIL a colorare 5.000 piazze italiane, iniziativa posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e giunta alla sua 37° edizione. Si rinnova così lo storico e atteso appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma da oltre 55 anni al fianco dei pazienti ematologici e delle loro famiglie.

L’iniziativa gode del sostegno di Rai per la Sostenibilità ESG ed è promossa sui canali RAI dal 1° al 7 dicembre 2025.

Il contributo minimo associativo per ricevere la Stella di Natale AIL è di 15 euro; per sapere in quali piazze italiane trovare i 17.000 volontari dell’AIL dal 5 all’8 dicembre vai su ail.it o chiama il numero 06 7038 6060 (attivo dal 2 dicembre, ore 9 – 17).

Anche quest’anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, fiore simbolo del Natale, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella “Sogni di cioccolato AIL”, cioccolato finissimo al latte e fondente con nocciole IGP Piemonte, disponibili con una donazione minima di 15 euro.

Con le Stelle di Natale e i Sogni di cioccolato AIL raddoppia l’impegno a favore della ricerca scientifica e dell’assistenza ai pazienti con tumore del sangue in tutta Italia.

AIL da oltre 55 anni mette al primo posto il paziente con tumore del sangue e il sostegno alla Ricerca Scientifica. I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative sempre più efficaci e mirate, hanno determinato grandi miglioramenti nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. È necessario proseguire intensamente su questa strada e investire con continuità sempre più risorse nella Ricerca per accelerare gli studi e raggiungere ulteriori traguardi per rendere queste malattie sempre più guaribili. L’Ematologia italiana attraverso i Centri di Terapia e grazie all’opera quotidiana delle 83 sezioni provinciali AIL e delle sue migliaia di volontari, contribuisce a garantire la continuità assistenziale e terapeutica.

L’iniziativa Stelle di Natale AIL ha permesso in tanti anni di sostenere e mettere in campo importanti progetti di Ricerca e Assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi

e   i più importanti risultati raggiunti nel trattamento dei tumori del sangue.

AIL:

  • finanzia la ricerca sulle leucemie, i linfomi, il mieloma e le altre malattie del sangue;
  • supporta servizi socioassistenziali;
  • realizza le Case alloggio AIL vicine ai Centri di Ematologia, per accogliere gratuitamentei pazienti non residenti e i loro familiari che devono affrontare lunghi periodi di cura;
  • organizza il servizio di cure domiciliari per adulti e bambini, per evitare il ricovero in ospedale a tutti i pazienti che possono essere curati nella propria casa;
  • finanzia servizi di sostegno psicologico, offrendo l’opportunità di confrontarsi con esperti in una fase così impegnativa della vita dei malati;
  • finanzia attività di supporto legale, di mobilità sanitaria, e supporti economici;
  • sostiene le spese per il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di Cellule Staminali, per realizzare o rinnovare ambulatori, day hospital, reparti di ricovero, per acquistare apparecchiature all’avanguardia e per finanziare personale sanitario che consenta il buon funzionamento delle strutture specialistiche.

L’iniziativa “Stelle di Natale AIL” verrà realizzata grazie al contributo di migliaia di volontari e all’opera delle sue 83 sezioni AIL sul territorio nazionale. Un ringraziamento sentito è rivolto a tutti gli organi di informazione per il costante supporto alla manifestazione.

Per sapere dove trovare le Stelle di Natale AIL

vai su www.ail.it o chiama il numero 06 7038 6060, dal 2 dicembre

www.ail.it

 

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *