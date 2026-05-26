STELLANTIS: URSO INCONTRA IL PRESIDENTE ROCCA FOCUS SUL FUTURO PRODUTTIVO DI CASSINO

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, ha incontrato al Mimit il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la vicepresidente Roberta Angelilli per fare il punto sul futuro produttivo dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, a Cassino, alla luce della presentazione del nuovo piano industriale al 2030 del Gruppo, che si colloca in continuità con il percorso avviato con il Piano Italia presentato al Mimit nel dicembre 2024.

Nel corso dell’incontro, il ministro ha ribadito quanto annunciato da Stellantis in occasione dell’Investor Day, confermando l’impegno del Gruppo a garantire la produzione di tutti gli impianti in Italia e in Europa. Urso ha inoltre ricordato il recente sblocco del Dpcm che destina al comparto automotive risorse pari a 1 miliardo e 343 milioni di euro, finalizzate al sostegno delle imprese della filiera attraverso investimenti produttivi, ricerca, sviluppo e innovazione. Risorse che, come concordato nell’ultimo Consiglio dei ministri, saranno ulteriormente incrementate entro il mese di luglio.

Il presidente Rocca, dal canto suo, ha manifestato al ministro Urso — anche in vista dell’audizione dell’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, presso la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati prevista per il 17 giugno, nonché del tavolo automotive convocato al Mimit il 14 luglio — l’intenzione di chiedere a Stellantis di anticipare la presentazione del piano relativo allo stabilimento di Cassino, annunciata dall’azienda per dicembre, al fine di fare piena chiarezza sulle prospettive produttive e occupazionali del sito.