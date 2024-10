Stellantis – Sara Battisti, in piazza a Roma al fianco dei lavoratori

“In piazza a Roma al fianco dei lavoratori del comparto automotive. Sono necessarie parole chiare da parte del governo e dell’azienda sul futuro di Stellantis e, soprattutto, per quello di migliaia di famiglie sempre più angosciate da una situazione inaccettabile. L’audizione di Tavares ha aggravato un quadro già molto critico”.Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale del Pd, presente in piazza a Roma per lo sciopero unitario.“Lo stabilimento Stellantis di Cassino – prosegue – è un presidio economico e sociale fondamentale per il territorio. L’azienda ha beneficiato in questi anni di un’enorme quantità di denaro pubblico, senza restituire nulla alle nostre comunità. È positiva la richiesta dei deputati Pd a Palazzo Chigi per un tavolo permanente che includa azienda e sindacati, poiché nessuna risposta accettabile è stata fornita ai lavoratori. Lo sciopero unitario di oggi rafforza le nostre battaglie al fianco delle persone. Molto bene – conclude – la presenza del segretario provinciale del Pd, Luca Fantini, e di tutti i sindaci del cassinate con la fascia, guidati dal primo cittadino di Cassino, Enzo Salera, che ringrazio”.

Correlati