Stellantis, Rocca incontra al Mimit l’amministratore delegato Filosa

Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, assieme alla vice presidente, Roberta Angelilli, ha incontrato oggi pomeriggio, presso la sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, Palazzo Piacentini, l’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, e il responsabile Europa di Stellantis, Emanuele Cappellano.

Al centro dell’incontro lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano.

Il presidente Rocca ha posto il tema del futuro industriale del sito di Cassino, auspicando di conoscere il piano Stellantis prima della scadenza prevista di dicembre. Il presidente Rocca ha espresso preoccupazione per il futuro dei lavoratori Stellantis e per quello delle imprese e dei lavoratori della filiera automotive, preoccupazioni condivise da tutte le parti sociali.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti Stellantis hanno rassicurato sull’intenzione della multinazionale di valorizzare lo stabilimento di Cassino attraverso i brand Alfa Romeo e Maserati, spiegando che la data di dicembre per il piano Maserati è funzionale all’individuazione di soluzioni efficaci, eventualmente anche tramite partnership.

Il presidente Rocca ha appreso infine delle intenzioni di Stellantis di investire su Piedimonte San Germano attraverso il nuovo modello Grecale previsto nel 2027.