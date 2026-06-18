STELLANTIS, ROCCA: FUTURO DELLO STABILIMENTO DI CASSINO FRUTTO DI UN LAVORO COSTANTE INSIEME AL MINISTRO URSO

«Gli annunci di Stellantis sul futuro dello stabilimento di Cassino sono il frutto di un lavoro costante che abbiamo portato avanti, insieme al ministro Adolfo Urso, per riportare il sito al centro delle strategie industriali del Gruppo. La conferma di nuove produzioni e di una prospettiva industriale rappresenta un passaggio importante per il sito. Ora è fondamentale consolidare questo percorso, trasformando gli impegni annunciati in investimenti, volumi produttivi e certezze per il futuro dello stabilimento e dei lavoratori». Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.