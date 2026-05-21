Stellantis, Maura (FdI): “Due milioni sulla legge a sostegno dello stabilimento di Piedimonte”

“Due milioni di euro per la Legge 46 a sostegno dello sviluppo dell’area industriale di Cassino rappresentano un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e verso i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano.

Ieri il Consiglio regionale del Lazio ha approvato all’unanimità un ordine del giorno a mia firma con cui è stato ribadito l’impegno a tutela dei livelli occupazionali e per il rilancio dello sviluppo industriale dell’area. Oggi, nell’ambito della discussione sulle Variazioni di Bilancio 2026, l’assessore Giancarlo Righini ha presentato un emendamento che stanzia due milioni di euro per la legge 46 a sostegno dell’ indotto economico dello stabilimento.

Si tratta di un risultato importante, frutto del lavoro che ho portato avanti in Aula in sinergia con la collega Alessia Savo, e della collaborazione istituzionale messa in campo con l’assessore Righini, che ringrazio per aver accolto positivamente la proposta e reperito le risorse necessarie.

La Regione Lazio continua così a dimostrare vicinanza concreta a un’area strategica per l’economia regionale, salvaguardando occupazione, imprese e una realtà industriale storica del nostro territorio”

Così il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio Daniele Maura, vicepresidente Commissione Sviluppo economico e Attività produttive