Stellantis, Massimiliano Quadrini: “Soddisfazione per l’istituzione di un tavolo tecnico per il rilancio dell’intera area”

Futuro di Stellantis: oggi il Consiglio regionale del Lazio ha votato all’unanimità l’istituzione di un tavolo tecnico per il rilancio dell’intera area, come proposto dal consigliere Alessio D’Amato, primo sottoscrittore della richiesta al Governatore Rocca.

In qualità di Presidente provinciale di Azione esprimo soddisfazione per il voto unanime su una questione molto importante, portata all’attenzione della Pisana proprio dal partito rappresentato da Carlo Calenda e in Regione da Alessio D’Amato.

È un primo risultato notevole che arriva anche grazie al supporto della direzione provinciale di Frosinone con la quale Calenda e D’Amato si sono di recente confrontati per mettere in campo tutte le strategie e le azioni necessarie per salvaguardare i livelli occupazionali della fabbrica di Piedimonte San Germano e dell’intero indotto.

COMUNICATO STAMPA