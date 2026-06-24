Stellantis, l’allarme si allarga: a rischio centinaia di posti nell’indotto

La crisi produttiva dello stabilimento Stellantis di Cassino continua a far sentire i suoi effetti ben oltre i cancelli della fabbrica, coinvolgendo in modo sempre più pesante l’intero comparto dell’indotto. Le riduzioni dei volumi produttivi e il rallentamento delle commesse stanno mettendo in difficoltà decine di aziende della componentistica, con ripercussioni dirette su lavoratori e famiglie del territorio.

Le organizzazioni sindacali lanciano un nuovo appello affinché venga definito al più presto un piano industriale chiaro e concreto per il sito cassinate. Secondo la Uilm, la situazione richiede un’assunzione di responsabilità da parte dell’azienda, soprattutto nei confronti delle imprese che da anni operano nella filiera produttiva e che oggi vedono diminuire drasticamente il proprio lavoro.

A preoccupare è anche il futuro occupazionale. Il comparto dell’automotive rappresenta uno dei principali motori economici della provincia di Frosinone e un eventuale ridimensionamento strutturale potrebbe avere conseguenze significative sull’intero tessuto produttivo locale.

Le sigle sindacali chiedono inoltre al Governo di intervenire con misure di sostegno per il settore e di rilanciare gli investimenti destinati all’automotive, considerato strategico per l’economia nazionale. Nel frattempo, cresce l’attesa per conoscere le prossime mosse di Stellantis e le prospettive industriali dello stabilimento di Cassino.

Il timore condiviso da lavoratori, imprese e rappresentanti istituzionali è che senza nuovi modelli produttivi e senza un piano di rilancio concreto, la crisi possa aggravarsi ulteriormente nei prossimi mesi, mettendo a rischio occupazione, investimenti e competitività dell’intero territorio.