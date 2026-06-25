Stellantis, il tempo è scaduto: cresce l’allarme per lavoro e indotto

La crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino continua ad alimentare forti preoccupazioni tra lavoratori, sindacati e imprese dell’indotto. A lanciare un nuovo appello è la Fiom Cgil, che chiede risposte immediate sul futuro produttivo del sito, sottolineando come non sia più possibile attendere ancora prima di conoscere le strategie industriali dell’azienda.

Secondo il sindacato, l’incertezza sta mettendo in seria difficoltà non solo i dipendenti dello stabilimento, ma anche le numerose aziende dell’indotto che da mesi convivono con una drastica riduzione delle commesse. Una situazione che rischia di aggravarsi ulteriormente senza un piano chiaro sulle nuove produzioni previste per Cassino.

Tra i principali nodi evidenziati c’è proprio l’assenza di indicazioni concrete sui futuri modelli che saranno assegnati all’impianto e sui tempi necessari per il rilancio. A questo si aggiunge il forte calo dei volumi produttivi registrato negli ultimi mesi, che ha inevitabilmente inciso sull’occupazione e sulla tenuta economica del territorio.

La Fiom ribadisce la necessità di accelerare il confronto con il Governo e con i vertici del gruppo automobilistico, affinché vengano fornite certezze prima della pausa estiva. Per il sindacato, attendere ancora significherebbe esporre lavoratori e imprese a un rischio sempre maggiore, con possibili ripercussioni sull’intero comparto manifatturiero del Cassinate.

L’attenzione è ora rivolta ai prossimi incontri istituzionali, dai quali il territorio si aspetta risposte concrete. Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino rappresenta infatti una sfida decisiva non solo per l’occupazione diretta, ma anche per centinaia di famiglie che vivono grazie all’indotto dell’automotive.