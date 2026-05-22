Stellantis guarda al futuro, ma Cassino resta nell’ombra

Il nuovo piano industriale di Stellantis vale 60 miliardi di euro e promette rivoluzione tecnologica, nuovi modelli e crescita globale. Ma mentre il gruppo accelera verso il 2030, nello stabilimento di Cassino continua a soffiare il vento dell’incertezza.

Il piano strategico “Fast Lane 2030”, presentato dal CEO Antonio Filosa, punta su innovazione, redditività e rafforzamento dei marchi più forti del gruppo. Entro il 2030 saranno lanciati oltre 60 nuovi modelli e 50 aggiornamenti significativi, con una gamma che comprenderà elettriche, ibride plug-in, full hybrid e motorizzazioni tradizionali.

Gli investimenti si concentreranno soprattutto su Jeep, RAM, Peugeot e Fiat, oltre alla divisione Pro One. Spazio anche al lusso con Maserati, che avrà due nuovi modelli entro il 2026. Sul fronte tecnologico, Stellantis investirà oltre 24 miliardi in piattaforme modulari, software e intelligenza artificiale, con sistemi avanzati come STLA Brain, Smart Cockpit e Autodrive.

Eppure, nel maxi piano industriale, il nome di Cassino resta ai margini. Nessun annuncio concreto sul futuro dello stabilimento laziale, mentre il gruppo punta a razionalizzare la produzione europea aumentando l’efficienza degli impianti dal 60% all’80%.

A riportare il tema al centro del dibattito è stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenuto al congresso UIL di Roma e Lazio.

“L’elefante nella stanza è Cassino”, ha dichiarato Rocca, sottolineando come le precedenti esperienze industriali abbiano lasciato delusione e timori sul territorio. “Da adesso cambia la musica e inizia una stagione di battaglie per non perdere neanche un posto di lavoro”, ha aggiunto, annunciando un incontro con il ministro Adolfo Urso.

Il messaggio è chiaro: mentre Stellantis disegna il futuro globale dell’automotive, Cassino chiede certezze immediate. Perché tra algoritmi, guida autonoma e nuovi modelli elettrici, il rischio è che il territorio resti ancora una volta fermo ai margini della trasformazione industriale.