Stellantis: Fontana(M5S), azienda non diserti tavolo Trasnova domani

Ad ogni aggiornamento il quadro di Stellantis si fa più tragico. Nel primo semestre 2025 il volume di auto prodotte si è fermato a poco più di 123 mila unità, il 33% in meno rispetto all’anno prima, e metà dei dipendenti degli stabilimenti italiani sono in cassa integrazione. Domani al Mimit avrà luogo il terzo tavolo della vertenza Trasnova, sulla quale finora il ministro Urso finora non ha saputo dare risposte. Domani alle ore 10 il M5S sarà al ministero, e viste le condizioni critiche in cui versa Stellantis, auspico vivamente che l’azienda non si azzardi a disertare anche questo incontro come ha fatto in occasione dei due precedenti. Il quadro è davvero preoccupante: nel 2026 rischiamo un disastro occupazionale e produttivo. Purtroppo si continua a nicchiare, sia lato governo sia lato azienda, e non ce lo possiamo più permettere”. Così in una nota la deputata Ilaria Fontana vicecapogruppo M5s alla Camera.

Correlati