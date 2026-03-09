STELLANTIS, FONTANA (M5S): “IL 20 MARZO A CASSINO AL FIANCO DEI LAVORATORI. BASTA SCARICARE SUGLI OPERAI LE SCELTE SBAGLIATE”

“Il Movimento 5 Stelle aderisce e sarà presente il 20 marzo a Cassino alla manifestazione unitaria promossa dai sindacati a sostegno dei lavoratori dello stabilimento Stellantis e dell’intero indotto. In un momento così difficile per il settore automotive e per il territorio del basso Lazio è fondamentale essere al fianco di lavoratrici e lavoratori che chiedono certezze sul futuro produttivo e occupazionale. Ringraziamo le sigle sindacali che hanno promosso questa mobilitazione unitaria, dimostrando ancora una volta quanto sia importante fare fronte comune quando sono in gioco il lavoro e la dignità delle persone”.Lo dichiara la deputata Movimento 5 Stelle Ilaria Fontana.“La crisi dello stabilimento di Cassino non riguarda solo un’azienda ma un intero territorio e centinaia di famiglie. Negli ultimi mesi si sono moltiplicati i segnali di difficoltà, tra rallentamenti produttivi, ricorso agli ammortizzatori sociali e crescente incertezza per l’indotto. Una situazione che richiede risposte industriali chiare e una strategia seria per il futuro dell’automotive italiano. Non è accettabile che, mentre agli operai viene negato il premio di risultato e si continua a chiedere sacrifici ai lavoratori, ai vertici aziendali vengano riconosciuti compensi milionari. È il simbolo di un sistema profondamente squilibrato, in cui chi tiene in piedi gli stabilimenti paga il prezzo più alto delle scelte industriali sbagliate. Per questo il Movimento 5 Stelle chiede di ristabilire un equilibrio tra salari e compensi dei manager, come prevede la proposta di legge Olivetti, che lega i vantaggi fiscali per le imprese a un rapporto più equo tra la retribuzione dei dirigenti e quella media dei dipendenti”.“Il 20 marzo saremo a Cassino per ribadire che la transizione industriale non può essere pagata sempre e solo dai lavoratori. Difendere il lavoro significa difendere il futuro di un territorio e della sua comunità”. Foto archivio

