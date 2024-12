STELLANTIS, FANTINI (PD): BENE FINANZIAMENTO LEGGI 46 e 60 SU PROPOSTA PARTITO DEMOCRATICO

“È molto positivo che la Regione Lazio, con l’approvazione del bilancio arrivata ieri, abbia introdotto stanziamenti sulle leggi 46 e 60 su indotto e infrastrutture Stellantis. Una battaglia portata avanti e vinta dalla consigliera regionale Sara Battisti e, soprattutto, una risposta concreta al nostro territorio in un momento così difficile a livello occupazionale. Ovvio che non si tratta di un intervento risolutivo, e su questo continueremo ad incalzare governo nazionale e maggioranza Rocca, ma questi finanziamenti rappresentano senza dubbio un segnale importante”.

Così in una nota Luca Fantini, candidato alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Frosinone.

“È necessario – prosegue – mantenere il lavoro al centro della nostra agenda politica. La nostra mozione, in vista del congresso provinciale, sarà aperta anche al recepimento di proposte da parte della nostra comunità, delle associazioni, delle energie migliori. È fondamentale che le nostre scelte siano condivise e rappresentative delle esigenze del nostro territorio. Inoltre, voglio mettere in evidenza il ruolo decisivo che Elly Schlein sta svolgendo nel riportare il Partito Democratico nei luoghi di lavoro. Noi, come Pd provinciale, ci impegniamo a tradurre il suo lavoro e le sue idee nei territori, assicurandoci che le istanze delle persone siano sempre ascoltate e rappresentate. Insieme, continueremo a lavorare per un futuro migliore per Frosinone e per tutti i cittadini”.