Stellantis, Ciacciarelli (Lega) scrive a Zingaretti: “Basta immobilismo, Giunta Regionale si dia una mossa””

“L’ansia per gli esuberi previsti a Febbraio unita all’esonero dei 35 lavoratori della Sde una delle aziende che fabbrica componenti per Stellantis certifica il fallimento della Giunta Regionale sul tema lavoro. I segnali c’erano. Le giustificazioni sono a zero. Da anni chiedo a Zingaretti la convocazione di un tavolo con i vertici aziendali per comprendere il loro piano per Cassino. Nulla è stato fatto! Solo tavoli inutili, che hanno prodotto solo scartoffie. Senza azioni concrete l’automotive nel Lazio vedrà un declino inarrestabile. Parliamo del più grande stabilimento del Centro Italia. È ora di una strategia unitaria, coinvolgendo anche il Governo. Ho scritto di nuovo una lettera a Zingaretti perché deve farsi sentire, basta immobilismo, è ora di svegliarsi!

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega).

