Stellantis- Cassino, si passa ai fatti: investimenti e rilancio in arrivo

Le parole lasciano spazio ai fatti. Per lo stabilimento Stellantis di Cassino si apre una fase che potrebbe segnare una svolta decisiva per il futuro produttivo e occupazionale dell’intero territorio. Le prospettive illustrate dall’amministratore delegato Antonio Filosa hanno infatti raccolto il sostegno delle istituzioni regionali, che ora chiedono di trasformare gli impegni annunciati in investimenti concreti e duraturi.

Al centro del piano c’è il rilancio del sito cassinate attraverso nuovi modelli, innovazione tecnologica e una strategia industriale capace di restituire competitività a uno degli impianti più importanti del gruppo in Italia. La Regione Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, ha accolto con favore le indicazioni emerse negli ultimi confronti con l’azienda, sottolineando la necessità di consolidare rapidamente il percorso avviato.

L’obiettivo è chiaro: garantire volumi produttivi, salvaguardare l’occupazione e offrire certezze ai lavoratori e all’intero indotto. In quest’ottica, particolare attenzione viene rivolta ai futuri modelli Alfa Romeo e Maserati che potrebbero rappresentare il motore della ripartenza dello stabilimento di Piedimonte San Germano.

Anche il Consorzio Industriale del Lazio e le rappresentanze istituzionali hanno espresso soddisfazione per i segnali arrivati dal management Stellantis, evidenziando come il dialogo tra azienda, Governo e territorio sia fondamentale per costruire una prospettiva stabile e credibile.

Dopo mesi di incertezze e preoccupazioni, il territorio guarda ora con maggiore fiducia al futuro. Tuttavia, la sfida resta quella di passare dagli annunci ai risultati concreti, trasformando le promesse in investimenti, innovazione e nuove opportunità di lavoro.

Per Cassino e per l’intera provincia di Frosinone, il rilancio di Stellantis non rappresenta soltanto una questione industriale, ma una partita strategica da cui dipendono sviluppo economico, occupazione e prospettive di crescita per migliaia di famiglie.

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