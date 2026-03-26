Stellantis Cassino si ferma ancora: fabbrica bloccata fino al 3 aprile, cresce l’angoscia dei lavoratori

Nuovo stop per lo stabilimento Stellantis di Cassino, che torna a fermarsi ancora una volta, alimentando preoccupazione e incertezza tra lavoratori e famiglie. La comunicazione arrivata nelle ultime ore conferma una situazione ormai diventata strutturale: produzione a singhiozzo e prospettive sempre più nebulose.

Nella giornata di oggi è stata annunciata la fermata della lastratura e della verniciatura, a cui seguirà lo stop totale di montaggio, lastratura e verniciatura fino al 3 aprile. Un blocco che rappresenta l’ennesimo capitolo di una crisi industriale che da mesi pesa come un macigno sullo stabilimento cassinate.

I numeri raccontano con chiarezza la portata del problema. Il 2025 si è chiuso con appena 19mila auto prodotte, un dato che rappresenta il record negativo nella storia della fabbrica. Un crollo impressionante se si pensa che solo pochi anni fa, nel 2017, lo stabilimento raggiungeva quota 135mila vetture prodotte, simbolo di un’eccellenza industriale riconosciuta.

L’inizio del 2026 non ha portato segnali di inversione di tendenza. Al contrario, i giorni effettivi di lavoro dall’inizio dell’anno si contano sulle dita di una mano e cresce il timore che il bilancio produttivo possa risultare ancora peggiore di quello già disastroso del 2025.

Una situazione che mette in grande difficoltà gli operai, costretti a convivere con continui stop e con la conseguente impossibilità di programmare la propria vita. L’incertezza sugli stipendi e sulla continuità lavorativa pesa sulle famiglie e alimenta un clima di forte tensione sociale.

Non è un caso che nelle scorse settimane lavoratori e sindacati siano scesi in strada in corteo per denunciare una condizione ormai considerata al limite della sostenibilità. Una mobilitazione che ha portato alla luce un sentimento diffuso fatto di preoccupazione, rabbia e frustrazione, ma soprattutto di una crescente paura per il futuro dello stabilimento e dell’intero territorio.

Cassino, da sempre uno dei poli industriali più importanti del Lazio, oggi si trova davanti a una fase delicatissima. E mentre la fabbrica continua a fermarsi, cresce la richiesta di risposte concrete e di una strategia chiara per il rilancio della produzione. Perché senza certezze sul domani, la crisi rischia di trasformarsi in una ferita ancora più profonda per lavoratori, famiglie e per tutta l’economia locale.