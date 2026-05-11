Stellantis Cassino nel baratro: sindacati e politica lanciano l’allarme

La crisi dello stabilimento Stellantis di Cassino continua ad aggravarsi e, secondo sindacati, politica e lo stesso ministro delle Imprese Adolfo Urso, il sito laziale rappresenta oggi la situazione più critica tra tutti gli impianti del gruppo automobilistico.

Produzione in costante calo, incertezza sui nuovi modelli e un indotto sempre più in sofferenza stanno alimentando forte preoccupazione tra lavoratori e organizzazioni sindacali. Le sigle chiedono interventi immediati e il rispetto degli impegni assunti dall’azienda nei tavoli ministeriali, ritenendo ormai non più rinviabili misure concrete per salvaguardare occupazione e futuro produttivo dello stabilimento.

Durissima la posizione della FIM, che avverte: “Non abbiamo più tempo”. Secondo il sindacato, anche le eventuali novità produttive attese nei prossimi mesi potrebbero non bastare a fronteggiare l’emergenza ormai in atto nello stabilimento di Cassino.

Nel frattempo restano senza conferme ufficiali le indiscrezioni relative a un possibile investitore cinese interessato al sito produttivo. Un’incertezza che aumenta il clima di tensione tra operai e aziende dell’indotto, già alle prese con una situazione economica sempre più difficile.

L’allarme si estende all’intero territorio tra Cassino, la provincia di Frosinone e le aree limitrofe del Lazio, dove migliaia di famiglie dipendono direttamente o indirettamente dal futuro dello stabilimento automobilistico.