Stellantis Cassino, Maura: «Subito un piano industriale chiaro per Piedimonte San Germano»

Sono intervenuto in aula nel corso del Consiglio straordinario dedicato alla situazione dello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, per rappresentare con forza la grande preoccupazione delle istituzioni, dei lavoratori, delle famiglie e dell’intero tessuto produttivo del territorio rispetto alle anticipazioni diffuse sul piano industriale che verrà presentato il prossimo 21 maggio.

Le notizie emerse nelle ultime ore confermano purtroppo uno scenario che rischia di diventare sempre più allarmante per il futuro del sito produttivo cassinate. Se da un lato lo stabilimento di Pomigliano d’Arco incassa le prime importanti certezze industriali, grazie all’annuncio fatto dal CEO Antonio Filosa sul progetto “E-Car”, la nuova famiglia di city car elettriche da 15.000 euro che dovrebbe entrare in produzione dal 2028, dall’altro Piedimonte San Germano continua a non avere alcun piano operativo chiaro, definito e strutturato.

È proprio questa assenza di prospettiva industriale concreta a generare un clima di forte incertezza che ormai coinvolge migliaia di lavoratori diretti, centinaia di aziende dell’indotto e un intero territorio che da decenni rappresenta uno dei poli industriali più importanti del Centro Italia.

Nel mio intervento ho voluto ribadire che il territorio non è rimasto fermo e che le istituzioni hanno fatto fino in fondo la propria parte. La Regione Lazio ha messo in campo strumenti, risorse e misure straordinarie per sostenere il comparto automotive e accompagnare la transizione industriale. Penso al finanziamento della Legge 46, ai fondi BIT, ai 100 milioni di euro destinati alle imprese dell’indotto, ma anche all’impegno per la ZLS e per la Zona Franca Doganale, strumenti strategici per attrarre investimenti, aumentare la competitività del territorio e creare nuove opportunità industriali.

Anche il Governo nazionale ha garantito massima attenzione attraverso incontri, tavoli ministeriali, audizioni parlamentari e continui momenti di confronto con l’azienda e con le organizzazioni sindacali. È evidente quindi che le istituzioni, a tutti i livelli, hanno dimostrato responsabilità e disponibilità.

Adesso però è arrivato il momento delle risposte concrete da parte dell’azienda. Non si può continuare a rinviare un piano industriale per Piedimonte San Germano mentre altri stabilimenti italiani ricevono indicazioni precise sui modelli da produrre, sugli investimenti e sulle prospettive future. Il territorio merita rispetto, chiarezza e una visione industriale seria.

Ho inoltre evidenziato che, in una fase così delicata, occorre affrontare senza pregiudizi anche il tema di eventuali nuovi investimenti internazionali. Qualora vi fossero opportunità di partnership industriali o investimenti da parte di aziende cinesi o di altri soggetti interessati a investire nel comparto automotive e nella filiera della mobilità elettrica, queste dovranno essere valutate con grande attenzione e pragmatismo, sempre nell’interesse del territorio e della salvaguardia produttiva del sito.

Naturalmente qualsiasi ipotesi dovrà avere condizioni chiare e non negoziabili: la tutela dell’occupazione, la salvaguardia delle aziende dell’indotto, la difesa delle competenze professionali maturate in questi anni e il mantenimento della centralità industriale di Piedimonte San Germano. Nessuna operazione potrà essere accettata se dovesse tradursi in un ridimensionamento produttivo o in ulteriori sacrifici per lavoratori e imprese locali.

Il territorio cassinate ha dimostrato negli anni affidabilità, capacità industriale, qualità produttiva e grande senso di responsabilità anche nei momenti più difficili. Per questo non può essere lasciato in una condizione di sospensione e incertezza permanente.

Difendere lo stabilimento di Piedimonte San Germano significa difendere migliaia di posti di lavoro, sostenere l’economia di un intero territorio e preservare una delle realtà industriali strategiche del nostro Paese.

Servono scelte immediate, investimenti concreti e una prospettiva industriale chiara. Il tempo delle attese è finito.

Daniele Maura

Vicepresidente IX Commissione

Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, PMI e Ricerca

Regione Lazio