Stellantis Cassino, lo stabilimento senza futuro: tra incertezza industriale ed economia locale in crisi

admin
stellantis
Share on Tumblr

Cassino – Lo stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, a sud della provincia di Frosinone, vive una fase di incertezza che si riflette in maniera pesante sull’intera economia del territorio. La produzione è ridotta al minimo, i salari superano di poco i mille euro e l’assenza di un piano industriale concreto lascia senza prospettive migliaia di famiglie.

Il declino è sotto gli occhi di tutti: le attività commerciali, un tempo alimentate dall’indotto della fabbrica, soffrono un progressivo calo dei consumi. In molti casi, serrande abbassate e chiusure definitive raccontano meglio di qualsiasi analisi il blocco dell’economia locale.

A preoccupare è soprattutto il futuro dello stabilimento: da mesi si rincorrono voci e indiscrezioni sull’assegnazione di nuovi modelli produttivi, ma non c’è alcuna certezza. Progetti come la nuova Giulia e la nuova Stelvio sembrano essersi arenati.

L’attesa di un segnale di svolta, anche dopo la nomina del nuovo amministratore delegato  Filosa, non si è tradotta in chiarezza. Le scelte aziendali, prese a livello globale, continuano a scaricare sul territorio conseguenze drammatiche: precarietà occupazionale, fuga dei giovani, impoverimento sociale.

Il destino dello stabilimento di Cassino non riguarda solo i lavoratori, ma l’intero tessuto economico della provincia meridionale. In assenza di certezze, cresce la sensazione che un’area strategica per l’industria automobilistica italiana stia lentamente scivolando verso un declino irreversibile.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *