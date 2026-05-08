Stellantis Cassino, il territorio trema: “Serve un piano subito”

Torna al centro del dibattito nazionale il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino, considerato ormai uno dei poli industriali più fragili dell’intero comparto automotive italiano. A riaccendere i riflettori è stata l’interpellanza presentata dal Partito Democratico alla Camera, che ha portato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad annunciare un incontro imminente con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dedicato proprio alla vertenza del polo cassinate.

Secondo quanto emerso in Aula, il governo considera Cassino “la situazione più critica” tra quelle aperte nel settore automotive nazionale. Un passaggio che fotografa la gravità del momento vissuto dal territorio, stretto tra cassa integrazione, calo della produzione e crescente incertezza occupazionale.

Il sindaco di Cassino, Enzo Salera, chiede un’azione immediata e concreta da parte dell’esecutivo: «Serve un intervento importante del governo». Una posizione condivisa anche dal sindaco di Piedimonte San Germano, Gioacchino Ferdinandi, che invoca chiarezza sulle prospettive industriali dello stabilimento: «Dobbiamo capire quali siano le reali intenzioni. Serve un assetto industriale in tempi certi, non aleatori».

Sul tavolo non ci sarebbero soltanto i nuovi modelli annunciati da Stellantis, ma anche possibili investimenti internazionali destinati a ridisegnare strategie e assetti produttivi futuri. L’ipotesi di un coinvolgimento cinese, tutt’altro che tramontata, anzi sembrerebbe rafforzarsi nel quadro delle interlocuzioni industriali in corso.

La posta in gioco va oltre il destino dello stabilimento automobilistico: riguarda l’intero indotto del Cassinate, che da anni affronta una lenta emorragia economica e occupazionale. Per questo il confronto tra governo, Regione e azienda viene ormai considerato decisivo per tentare di invertire una traiettoria che, senza interventi concreti e tempi rapidi, rischia di trasformarsi in un declino irreversibile.