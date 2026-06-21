Stellantis-Cassino, Grossi attacca: “Troppe ombre sul futuro”

CASSINO – Il futuro dello stabilimento Stellantis di Cassino continua a far discutere e ad alimentare preoccupazioni tra lavoratori, sindacati e istituzioni. A lanciare un nuovo allarme è Danilo Grossi, esponente della Direzione nazionale del Partito Democratico, che commenta con toni critici l’audizione dell’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, davanti alle Commissioni riunite Attività produttive della Camera e Industria del Senato.

Secondo Grossi, dopo mesi di pressioni provenienti dal territorio, qualche risposta è finalmente arrivata, ma restano ancora troppi interrogativi sul destino del sito produttivo cassinate. Al centro delle preoccupazioni ci sono i dati relativi all’attività dello stabilimento: meno di trenta giorni effettivi di lavoro nei primi sei mesi dell’anno, un numero che viene definito “drammatico” e che fotografa una crisi industriale e sociale sempre più pesante.

L’esponente dem sottolinea come le dichiarazioni del management non siano sufficienti a chiarire le prospettive future di Cassino. In particolare, evidenzia il rischio legato alla strategia industriale che punta prevalentemente sui modelli di fascia alta, una scelta che negli ultimi anni non avrebbe prodotto i risultati attesi.

Grossi chiede inoltre certezze sulle trattative in corso per il rilancio produttivo e sui tempi delle decisioni annunciate dall’azienda, ricordando che dietro i numeri della crisi ci sono migliaia di lavoratori e un intero indotto che vive da anni una fase di forte incertezza.

Da qui l’appello al Governo affinché intervenga con azioni concrete per garantire un futuro produttivo allo stabilimento di Cassino, considerato un presidio industriale strategico per il Lazio meridionale. Nel frattempo, il confronto politico e sindacale resta aperto, con l’obiettivo di ottenere risposte definitive su investimenti, occupazione e prospettive industriali del sito.

La partita, dunque, è tutt’altro che chiusa. E mentre il territorio attende fatti concreti, cresce la richiesta di un piano chiaro che restituisca fiducia ai lavoratori e rilanci il ruolo dello stabilimento cassinate nel panorama automobilistico nazionale.

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