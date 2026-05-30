Stellantis Cassino, Battisti (PD): “Regione dia seguito agli impegni approvati all’unanimità dal Consiglio”

“Le ulteriori preoccupazioni espresse oggi da Cgil e Fiom sulla grave situazione che interessa lo stabilimento Stellantis di Cassino e l’intero indotto del territorio richiedono risposte immediate. Per questo è fondamentale che la Regione Lazio dia piena attuazione agli impegni contenuti nell’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale nel corso della seduta straordinaria sulla crisi del comparto automotive”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti, prima firmataria dell’odg approvato dall’aula.

“Quel documento – spiega – costruito attraverso un confronto costante con le organizzazioni sindacali e le forze di opposizione, indicava con chiarezza la necessità di aprire un’interlocuzione concreta con Stellantis per garantire il pieno utilizzo della capacità produttiva del sito di Cassino, l’assegnazione di nuovi modelli e motorizzazioni e la tutela dei livelli occupazionali diretti e dell’indotto. Così come richiesto oggi dalle organizzazioni sindacali al presidente Rocca, è necessario inoltre rafforzare gli strumenti regionali di sostegno ai lavoratori e alle imprese coinvolte dalla crisi, accelerare il lavoro di aggiornamento delle leggi regionali 46 e 60 e attivare un monitoraggio costante sull’utilizzo delle risorse pubbliche già stanziate. Il piano presentato da Stellantis non può lasciare il territorio senza prospettive industriali certe. Ora servono atti concreti, un confronto permanente con le parti sociali e una presa di responsabilità chiara da parte dell’azienda, del Governo Meloni e della Regione Lazio per difendere produzione, occupazione e futuro industriale del territorio”.